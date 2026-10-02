Tras la derrota ante Central, Estudiantes volvió a perder y se despidió de la Copa Argentina

Platense eliminó al Pincha con un gol de Gonzalo Lencina y clasificó a las semifinales del torneo por primera vez en su historia

Estudiantes no pudo contra el Calamar en la cancha de Defensa y Justicia.

Después del tenso partido con Central por la Supercopa Internacional 2026 en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata sufrió un nuevo tropiezo este jueves. Platense le ganó 1 a 0 en el cierre de los cuartos de final de la Copa Argentina , de modo que ya no tendrá una agenda con triple competición en el final de la temporada.

El Pincha quedó eliminado en la cancha de Defensa y Justicia por un gol de Gonzalo Lencina . Los dirigidos por Martín Palermo abrieron el marcador cuando faltaban menos de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario y así dejaron afuera al único semifinalista argentino de la Copa Libertadores.

La victoria en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello es un resultado histórico para el Calamar, ya que nunca había llegado a las semifinales de la Copa Argentina . Su próximo rival será Atlético Tucumán , que semanas atrás eliminó por penales al campeón defensor Independiente Rivadavia .

Tal como sucedió el último sábado ante el Canalla, el León de La Plata se fue de Florencio Varela con las manos vacías. El equipo de Alexander Medina sumó su tercera derrota consecutiva , ya que antes de la disputa de la Supercopa Internacional había caído ante Lanús en la décima fecha del Torneo Clausura.

Si bien no pudo llegar a las semifinales de la Copa Argentina, Estudiantes mantiene vivo el sueño de volver a ganar la Libertadores. Su próximo desafío en ese camino es el choque con Flamengo para pelear por un lugar en la definición del máximo título sudamericano.

>> Leer más: Carolina Cristinziano cuenta cómo fue renunciar a la élite europea por su amor por Rosario Central

El Pincha recibirá a los brasileños el jueves 15 de octubre en La Plata. El segundo partido de la semifinal se disputará una semana después en Río de Janeiro.

La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El segundo protagonista será Palmeiras o Fluminense.