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Nueva sanción para Colapinto: los motivos por los que lo penalizaron con 15 puestos en Malasia

El argentino acumuló dos castigos para este fin de semana en el circuito de Sepang, pero trabajó enfocado en remontar desde el fondo el próximo domingo

2 de octubre 2026 · 10:54hs
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Franco Colapinto deberá cumplir una penalización de 15 puestos en Malasia.

BWT ALPINE

Franco Colapinto deberá cumplir una penalización de 15 puestos en Malasia.

Franco Colapinto tendrá un fin de semana complejo en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Baréin que se disputará en Malasia, ya que deberá cumplir una penalización de 15 puestos en la largada del domingo. A la sanción por su choque en Bakú, se le sumó una nueva de 10 posiciones por un cambio en el motor.

Ya desde el inicio de la actividad en el circuito de Sepang, el argentino y Alpine sabían que debían enfocarse en preparar el auto para un desafío difícil el próximo domingo, por lo que tomaron la decisión de que era el momento ideal para reemplazar la unidad de potencia.

Más allá de los 5 puestos de penalización que había recibido por su choque a Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú, esta segunda sanción responde directamente al cambio en la unidad de potencia, ya que será el quinto motor que utilice en la temporada y superará el límite de cuatro unidades permitido por la FIA.

Franco Colapinto en el cockpit del Alpine, para su primera experiencia en Sepang.

Franco Colapinto en el cockpit del Alpine, para su primera experiencia en Sepang.

Franco Colapinto deberá remontar en Malasia

De esta manera, Colapinto quedó expuesto a la posibilidad de tener que largar el próximo domingo desde la última fila, pero evitó tener que penalizar en las próximas carreras y complicar aún más sus posibilidades de volver a pelear por los puntos.

>> Leer más: Colapinto: "Norris logró que Verstapen y Russell estén de acuerdo por una vez"

Al cumplir ambos castigos en la misma fecha, tendría vía libre a partir del GP de Singapur del domingo 11 de octubre (a excepción de que sea sancionado nuevamente en Malasia).

A su vez, esta decisión de Alpine responde a una apuesta estratégica para lo que resta de la temporada, pero también para esta carrera.

La apuesta de Alpine

En primer lugar, la escudería apuntó a asumir ahora el costo de incorporar un motor fresco para el resto del año, a la par de que el circuito de Sepang se caracteriza por tener varias zonas que permiten sobrepasos y le abren la puerta al argentino para remontar varias posiciones desde el fondo.

Por eso, con el escenario más probable de que deba largar entre los últimos autos de la parrilla, Colapinto enfocó las primeras sesiones de entrenamientos libres en el trabajo sobre el ritmo de carrera y en la recopilación de datos.

El pilarense no ensayó vueltas de clasificación con neumáticos blandos, por lo que realizó tandas largas para evaluar su rendimiento con mayor carga de combustible y finalizó entre las últimas posiciones en ambas prácticas.

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