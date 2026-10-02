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El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión

Smit Machchhar dio detalles del conmocionante episodio y celebró que la intervención de los pasajeros evitara que el vuelo terminara en una tragedia

2 de octubre 2026 · 09:38hs
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El comandante se encuentra internado en un hospital de Abu Dhabi mientras continúa su recuperación

El comandante se encuentra internado en un hospital de Abu Dhabi mientras continúa su recuperación

El piloto de Flydubai Smit Machchhar contó desde un hospital de Abu Dhabi cómo sobrevivió al ataque de su copiloto durante un vuelo que partió de Dubái con destino a Tel Aviv. El piloto recibió varias puñaladas, cayó al piso de la cabina y logró levantarse para abrir la puerta y permitir que los pasajeros intervinieran.

Machchhar relató el episodio durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, que el mandatario difundió en redes sociales.

Con la cabeza vendada y bajo atención médica, el comandante explicó que decidió volver a ponerse de pie cuando comprendió que el avión podía terminar en una tragedia.

El piloto de Flydubai contó cómo sobrevivió al ataque

Machchhar explicó que permanecía en el piso de la cabina después de recibir varias puñaladas cuando advirtió que debía recuperar el control de la situación. "Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba ahí mismo", comenzó.

El comandante siguió: "Me seguía golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron". Después de que Machchhar consiguió abrir la puerta, varios pasajeros ingresaron a la cabina y redujeron al atacante.

El piloto también explicó que se le pasó por la cabeza en ese momento: "Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera".

El ataque ocurrió mientras el Boeing 737 realizaba el vuelo entre Dubai y Tel Aviv. Según datos de Flightradar24 citados en el relato del episodio, la aeronave perdió cerca de 5.200 metros de altitud en un minuto durante el incidente.

>> Leer más: Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Tras el enfrentamiento dentro de la cabina, la tripulación desvió el vuelo y realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. El avión transportaba a 182 tripulantes y no hubo ninguna víctima.

El odontólogo Shota Musaev, uno de los pasajeros que asistió al comandante, afirmó que Machchhar sufrió una “pérdida masiva de sangre” y heridas graves.

Durante la conversación con Modi, el piloto también contó cómo atravesó los momentos más críticos del ataque. Machchhar recordó que recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman: "El señor Hanuman me dio valor".

El comandante permanece internado en un hospital de Abu Dhabi, donde continúa su recuperación. Antes recibió atención médica en Arabia Saudita, después del aterrizaje de emergencia.

El piloto también relató que una de sus hijas lo visitó en el hospital y se asustó al verlo con la cabeza vendada y tubos en la nariz. Su hijo menor, de dos años, todavía no pudo visitarlo.

El primer ministro de India calificó a Machchhar como un "héroe" y destacó su actuación durante el ataque. "Ante el peligro más grave y a pesar de estar gravemente herido, mostró un inmenso coraje y una resolución inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia", escribió Modi en X.

El mandatario también afirmó que "India está orgullosa del Capitán Machchhar" y expresó sus deseos para la recuperación del comandante.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y los motivos del copiloto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que el sospechoso quedó detenido en Arabia Saudita y bajo interrogatorio.

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