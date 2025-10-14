La Capital | Ovación | Fútbol

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Luis Guch, el papá de Facundo y una de las promesas de la Lepra, intentó jugar en la Lepra, pero no tuvo el respaldo necesario. "Quiero ser profesional", le dijo su hijo y la familia lo apoyó

Luis Castro

Por Luis Castro

14 de octubre 2025 · 09:19hs
El papá

El papá, la mamá y los hermanos de Facundo apoyando al pibe que logró el sueño de jugar en la primera de Newell's. 
La familia: Ayelén Rubiolo Luis Guch

La familia: Ayelén Rubiolo Luis Guch, Facundo Guch, Karen Ledesma, Solange Guch, Sara Guch y Oliver Guch.
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

"Papi, quiero ser profesional. Mi meta es que el fútbol me dé de comer". Estas fueron las palabras que un día Facundo Guch le dijo a su papá cuando lo "invitó" a aprender la tarea de construir galpones. El zurdo se lo dijo totalmente convencido y no hubo resistencia a esa idea, todo lo contrario. La familia lo respaldó como siempre lo había hecho y su papá le brindó el apoyo que no tuvo cuando pretendió dedicarse al fútbol, también en Newell's. Los sacrificios fueron enormes, pero no en vano porque el Negro, como le dicen en la familia, de un día para otro y con mucho sacrificio tuvo su posibilidad y no la desaprovechó. "Somos muy creyentes y le pidió mucho a Dios, por eso creo que lo está bendiciendo", dijo papá Luis invocando la fe en todo este sueño que se inició con Facundo (18 años) destacándose en la Lepra.

La historia familiar encierra momentos de luchas intensas con el fin de alcanzar objetivos que a veces no se consiguen. Luis (38 años), dicen los que lo conocieron, tenía grandes condiciones y por eso buscó trascender en el fútbol. Pero la vida le tenía previsto otro destino. A los 17 su esposa quedó embarazada, nació Facundo y todo se modificó. "Jugué en Newell's, pero dejé por lo económico. Me tenía que tomar dos colectivos. Era de Villa Gobernador Gálvez, mi papá estaba mal de dinero y empecé a trabajar a los 13. Además, Facundo llegó cuando tenía 17, así que me dediqué con mi viejo y hermano a hacer galpones", relató Luis, también padre de dos nenas (13 y 8 años) y un bebé de uno, en diálogo con Ovación.

A trabajar en los galpones

"Mi papá se fundió, nos quedamos secos, pero con una mano atrás y otra adelante, así de literal. Me fui a trabajar como pasante en una fábrica de heladeras y después empecé con mi hermano hasta que a los 27 me largué solo con los galpones", continuó con su historia de vida el papá de uno de los jugadores del momento en el Rojinegro y que tiene de ídolos a Lionel Messi y Maxi Rodríguez.

image (28)

"Vivíamos en una villa de Villa Gobernador Gálvez, una zona compleja, bien picante, ja. Ahí se crió Facundo, con los chicos en un playón hasta que hace unos años nos hicimos una casita en General Lagos", contó Luis, quien dejó en claro que "con mi esposa siempre lo seguimos a todas las canchas, nos recorrimos la Argentina. Siempre en Newell's, aunque tuvo un paso de seis meses en San Lorenzo. Como se tenía que quedar en una pensión no quiso. Tenía 7 años, lo querían llevar a un torneo en Portugal, estaban muy entusiasmados con él. «Este pibe la rompe», decían. No quiso quedarse y volvió a Newell's".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1976829029031592414&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Sergio Almirón: "Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newell's"

En su intento por ser jugador, Luis recordó que su historia fue un tanto semejante a la de su hijo. "A mí me vieron en un Mundialito y Newell's me quería, pero mi papá estaba en otra. Empecé, pero mi viejo no me apoyó y por eso se hizo muy difícil. Era muy chico, me iba a la plaza Sarmiento a tomar un colectivo para Bella Vista. Los demás pibes tenían zapatillas y botines nuevos, y yo llegaba caminando mientras los gringos en una chata de l.p.m. Por eso con mi esposa nos propusimos apoyar a Facu y seguirlo a todos lados. Una vez Pomelo Mateo me dijo: «¿Vos te viniste Santiago del Estero a ver un partido?». «Voy a todos lados, en colectivo o como sea», le dije. «Tu hijo va a llegar porque es muy humilde y ustedes lo apoyan a morir», me contestó".

"Quiero vivir del fútbol"

El pibe que luce la 13 Leprosa tuvo un intento de colaboración con su papá con los galpones porque "quería que aprenda, pero él me dijo: «Yo quiero jugar a la pelota. Voy a vivir del fútbol. No sé si llegaré a primera, pero seré preparador físico o técnico. Quiero que el fútbol me dé de comer». Lo apoyamos en lo que eligió. Terminó la secundaria, lo llamaron a reserva y enseguida a primera, todo fue muy rápido", expresó.

image (29)

"No es fácil -agregó-, pero él está mentalizado en el fútbol. Somos muy creyentes y le pidió mucho a Dios, por eso creo que lo está bendiciendo. Vamos mucho a la Iglesia que está en 27 de Febrero y Oroño (Evangélica Misionera Argentina)".

>>Leer más: Luis Ventura, el periodismo, el fútbol y las once amenazas: "Ando con botón antipánico"

Después de ver a Facundo jugar tantos partidos en inferiores "el día que lo hizo en reserva estábamos felices porque iba a ser titular. Fue un premio y cuando nos volvimos a casa me dijo: «Papi, cuando salí de bañarme los coordinadores me dijeron que mañana tengo que presentarme a entrenar con la primera». No lo podíamos creer. Y ahí empezó todo esto, otro mundo. Cuando lo pusieron de titular ante Tigre no lo podíamos creer. El primer gol que hizo casi nos morimos. La primera camiseta me la dio a mí llorando", relató Luis, el joven papá, en la charla con este diario y lleno de emoción por el momento familiar que transitan con su hijo viviendo el sueño de todos.

>>Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Concentrado en un objetivo

Las trascendencia que va teniendo su nombre y más aún después de marcar dos goles (el primero ante Atlético Tucumán y el segundo frente a Tigre) puede obnubilar a cualquiera, pero el papá contó que "él está totalmente concentrado, en familia y siempre le dijimos que la fama no se le suba en la cabeza. No le gusta salir, no fuma, no toma alcohol ni tiene tatuajes, igual que yo, ja. Cuando la madre está ocupada cuida a su hermano. A los 18 su representante el regaló un auto y eso simplificó las cosas para ir a entrenar".

A Facundo le tocó hacer su presentación en un momento de crisis futbolística e institucional importante y ante esto Luis comentó: "Soy hincha de Newell's y el momento que nos toca vivir es difícil, pero el grupo está unido, no hay ningún problema. Las cosas no salen. Él está concentrado en lo que tiene que hacer y si Dios quiere todo va a salir adelante".

