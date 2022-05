Con poco fútbol, buen punto para el charrúa

Central Córdoba fue a General Rodríguez por otro triunfo tras el de la fecha pasada ante el Porve, pero no pudo romper el cero frente a Leandro N. Alem.

Cuando no se puede ganar no hay que perder, reza el viejo axioma futbolero y nada más claro que esta afirmación para ejemplificar el punto que se trajo el charrúa de su viaje a General Rodríguez donde empató sin goles ante Leandro N. Alem por la 15ª fecha de la C.