Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Leo llegó con el partido empezado y se fue enseguida. Cuando la gente se enteró, rodeó el estadio para tratar de verlo

El gesto de Leo Messi desde la tribuna del club Unión de Arroyo Seco, donde se enfrentan Leones FC y Central Córdoba.

Desde que juega en la Primera C, nunca un partido de Leones FC tuvo la repercusión de este sábado, cuando se enfrentó a Central Córdoba. Es que en las tribunas estaba nada menos que Lionel Messi , quien fue a ver al equipo de la familia y causó una revolución en Arroyo Seco.

Messi llegó cuando el partido ya había comenzado y se fue apenas terminó. En el medio, siguió atentamente cada acción del partido desde la parte alta de la tribuna del estadio de Unión y respondió a algunos saludos.

El estadio no lucía especialmente poblado cuando empezó el partido, pero cuando empezó a circular la noticia de que Messi estaba en las tribunas el paisaje dentro y fuera del escenario del partido se transformó rápidamente.

Todos querían una foto con Messi

Muchos gente comenzó a acercarse para tratar de ver al capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque muchos tenían la ilusión de sacarse una foto con él, se quedaron con las ganas: apenas terminó el partido, en el que Leones FC cayó ante Central Córdoba por 2 a 0, Leo bajó de las tribunas y se fue rápidamente, presumiblemente hacia Funes.

Fueron pocos los que pudieron verlo, y menos los que finalmente consiguieron la foto con el ídolo. Sin embargo, Arroyo Seco posiblemente no olvidará la tarde en la que Messi se mostró públicamente por primera vez desde que volvió al país tras jugar la final del Mundial 2026.