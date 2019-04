Con Leal iría al golpe por golpe ante el Taladro

El portugués sería fija para enfrentar a Banfield, que va para adelante y es endeble abajo. Newell's iría por la contra

Héctor Bidoglio no confirmó el once para esta tarde. Todo hace presumir que jugará con Luis Leal adelante pero no hay que descartar que mantenga al pibe Juan Manuel Requena. Una difícil decisión teniendo en cuenta que enfrente tendrá un rival de los que les gusta ir para adelante, que seguramente presionará bien arriba y donde Newell's tendrá el recurso de la contra como un arma por demás de apetecible. La primera opción implica un cambio respecto al equipo de la victoria sobre Huracán y se presume que la pondrá en cancha el entrenador leproso. La segunda será mantener las cosas como están. Todo en medio de un trámite que se intuye será de golpe por golpe.

Desde que asumió Hernán Crespo, Banfield intenta un juego ofensivo. Va para adelante, juega en el campo contrario todo el tiempo pero se expone demasiado y de hecho los resultados no fueron los esperados. Una sola victoria (1-0 ante Colón, en Santa Fe) es muy poca cosecha para este DT casi de estreno. Pero en ellos marcó nada menos que 11 goles y por eso Bidoglio deberá tener cuidado. La otra cara dice que le marcaron 18. Una enormidad.

¿Qué hacer es la disyuntiva para Bidoglio? Si mantiene el mediocampo con Cacciabue, Requena y Rivero parecería estar mejor pertrechado para recuperar y ahí debería mandar mucho a Nadalín y Ferroni. A la vez, el pelotazo que supo usar ante Huracán podría volver a ser muy útil ante la hasta ahora floja defensa del Taladro.

Pero la apuesta por Leal le daría más poderío ofensivo sin dudas. El portugués no fue el preferido en el ciclo de Bidoglio pero entró bárbaro ante el Globo y los momentos hay que aprovecharlos. Eso implicaría quizás menos proyección en los laterales y los dos volantes centrales para barrer a ambos lados. El portugués por derecha le daría más potencia a Newell's para llegar a Alexis Rodríguez, hoy el extraño 9 rojinegro.

Para graficarlo mejor, la diferencia entre uno y otro esquema es que, con Requena, el ataque leproso dependería mucho del apoyo de los laterales. Con Leal y Maxi Rodríguez por izquierda, no sería tan necesaria.

Enfrente, Crespo plantearía el habitual 4-1-4-1, que es también un 4-1-2-3. Tiene a Matías Payero en duda por una molestia y lo reemplazaría el experimentado Nicolás Bertolo. Y en el arco podría volver el colombiano Arboleda.