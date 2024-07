Con Julián Alvarez y Otamendi, está confirmada la lista de la selección para París 2024

El entrenador Javier Mascherano anunció los 18 futbolistas que formarán parte de la selección argentina en los Juegos Olímpicos. No está Facundo Buonanotte.

Mascherano, como es común en cada convocatoria olímpica, se encontró con la negativa de los clubes a ceder futbolistas. Es que no tienen la obligación de hacerlo por no tratarse de una competencia de la Fifa.

Así fue que el entrenador se quedó con algunos futbolistas que tenía en mente. Uno de los casos es el de Facundo Buonanotte, debido a que Brighton no tenía intenciones de prestarlo. La misma decisión que tuvo con Valentín Barco, otro de los futbolistas que consideraba Mascherano.

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024



"Si me tengo que pelear con Brighton, voy a pelearme", había declarado Buonanotte, ante la posibilidad de que sea citado y que no lo dejen ir a París. Finalmente, desde la AFA se habría desistido de pedirlo al club inglés para no generar un conflicto.

Una de las novedades de la lista es la no convocatoria de Pablo Solari, de River. La otra es el llamado de Giuliano Simeone, de Atlético Madrid, hijo del Cholo.

Mascherano presentó otro cuatro nombres, que son los reservados, para el caso de que sea necesario reemplazar alguno de la lista por lesión. Estos futbolistas son Federico Redondo, Aarón Quiros, Juan Nardoni y Fabricio Iacovich.

Pese que formaron parte de la selección argentina en el Preolímpico, quedaron afuera los futbolistas surgidos de Newell's Juan Sforza, Ian Glavinovich y Francisco González.