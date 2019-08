Con el Patón formó cinco veces igual

Hasta que Cocca no defina los once no se sabrá si el canalla repetirá el equipo. Pero si la decisión es ir con los mismos sucederá algo que no ocurre hace exactamente un año, en los primeros partidos de Bauza como técnico canalla, en la Superliga pasada. Desde agosto de 2019 que Central no mantiene en cancha los once futbolistas durante tres encuentros. En realidad, aquella vez fueron cinco equipos iguales (Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri, Parot; Carrizo, Gil, Ortigoza, Camacho; Zampedri y Ruben). Arrancó con Banfield (1-0 en el Gigante) y se extendió a Talleres (V, 1-0), San Martín (T) (L, 2-0), Racing (V, 0-2) y Defensa y Justicia (L, 0-1). Después de ese partido sí el Patón metió mano en el equipo. Fueron a la cancha para visitar a Gimnasia y Esgrima (LP) Miguel Barbieri en lugar del colombiano Oscar Cabezas y el mediocampista Andrés Lioi por Federico Carrizo. Un año después Cocca puede darse el lujo de mantener el equipo y de esa forma darles continuidad a quienes arrancaron en esta Superliga.