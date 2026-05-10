La Capital | Ovación | Central

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

La última vez que Central venció a Independiente tras ir perdiendo 1 a 0 fue en 1989 cuando le ganó 2 a 1 en Avellaneda.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

10 de mayo 2026 · 18:56hs
Central se pudo recuperar de la desventaja iniciial y le ganó a Independiente

Central se pudo recuperar de la desventaja iniciial y le ganó a Independiente,

El triunfo de Central por 3 a 1 ante Independiente por los octavos de final del Apertura 2026 dejó varios datos estadísticos para contar. Uno de ellos tiene que ver con que hacía 37 años que los canallas no le daban vuelta un partido al Rojo.

Por otra parte, vale destacar que hacía desde 1916 que los canallas no le ganaban un cotejo eliminatorio a Independiente, quien había eliminado a Central en las últimas seis ocasiones que se habían enfrentado en un cotejo de corte eliminatorio.

>>> Leer más: Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Central se lo dio vuelta a Independiente tras 27 partidos

La última vez que los de Arroyito pudieron triunfar ante los Diablos Rojos luego de ir perdiendo por 1 a 0 había sido el 5 de marzo de 1989.

Aquel día, los canallas ganaron por 2 a 1 en el actual Libertadores de América en el marco de la fecha 25 del campeonato 1988/89.

El equipo dirigido por Ángel Zof había comenzado perdiendo con gol de Rubén Darío Insúa a los 43’, quien había adelantado en el marcador a los de Jorge Solari.

Pero en la segunda mitad, por los goles de Edgardo Bauza a los 75’ y de Hernán Díaz a los 81’, los de Arroyito dieron vuelta la historia, se impusieron por 2 a 1 y se trajeron el triunfo a Rosario.

Formación canalla

Central formó con: Alejandro Lanari; Omar Julio Pedernera, Ariel Cuffaro Russo, Edgardo Bauza y José Chamot; Hernán Díaz, Adelquis Cornaglia y Jorge Díaz (ET' David Bisconti); Osvaldo Escudero (ET Arturo Durval Saravia), Juan Antonio Pizzi y Ariel Santoro.

Quedaron en el banco: Sergio Protti, Marcelo Trivisonno y Marcelo Toscanelli.

En estos 37 años, hubo 27 enfrentamientos entre Independiente y Central donde los primeros habían conseguido el primer gol del partido. Pero los canallas nunca habían podido ganar ya que en estos encuentros cosecharon solamente 7 empates y 20 derrotas.

Noticias relacionadas
Elías Verón en andas. El pibe convirtió el tercero de Central que aseguró el triunfo ante Independiente. Ahora que se venga Racing.

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Jorge Almirón se fue conforme con el rendimiento de Central.

Almirón: "Hicimos un gran encuentro y lo ganamos por demolición"

La V de la victoria de Central en el gesto de Ángel Di María tras el golazo del empate. Central sacó a Independiente y sueña en el torneo Apertura.

Di María tras el triunfo de Central: "Hay gente que habla de más al pedo"

quinteros uso la polemica de las acreditaciones como excusa para no explicar la derrota ante central

Quinteros usó la polémica de las acreditaciones como excusa para no explicar la derrota ante Central

Ver comentarios

Las más leídas

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Lo último

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial con diez premios de 15 mil dólares

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial con diez premios de 15 mil dólares

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Sorteó de manera satisfactoria los octavos de final con una victoria por 3-1 sobre Independiente. Un paso grande hacia el título del torneo Apertura.
Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante
Ovación

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central
La Región

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe
La Ciudad

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista
Información General

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Ovación
Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones
La Ciudad

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares
Información General

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad
La Ciudad

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Jorge Sola: La batalla por la reforma laboral no está terminada

Por Walter Palena

Política

Jorge Sola: "La batalla por la reforma laboral no está terminada"

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada
La Ciudad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país
La Región

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad imprevista
Política

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad "imprevista"

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado
Policiales

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra
La Ciudad

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento
información general

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento