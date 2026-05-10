Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

La última vez que Central venció a Independiente tras ir perdiendo 1 a 0 fue en 1989 cuando le ganó 2 a 1 en Avellaneda.

Central se pudo recuperar de la desventaja iniciial y le ganó a Independiente,

El triunfo de Central por 3 a 1 ante Independiente por los octavos de final del Apertura 2026 dejó varios datos estadísticos para contar. Uno de ellos tiene que ver con que hacía 37 años que los canallas no le daban vuelta un partido al Rojo.

Por otra parte, vale destacar que hacía desde 1916 que los canallas no le ganaban un cotejo eliminatorio a Independiente, quien había eliminado a Central en las últimas seis ocasiones que se habían enfrentado en un cotejo de corte eliminatorio.

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La última vez que los de Arroyito pudieron triunfar ante los Diablos Rojos luego de ir perdiendo por 1 a 0 había sido el 5 de marzo de 1989.

Aquel día, los canallas ganaron por 2 a 1 en el actual Libertadores de América en el marco de la fecha 25 del campeonato 1988/89.

El equipo dirigido por Ángel Zof había comenzado perdiendo con gol de Rubén Darío Insúa a los 43’, quien había adelantado en el marcador a los de Jorge Solari.

Pero en la segunda mitad, por los goles de Edgardo Bauza a los 75’ y de Hernán Díaz a los 81’, los de Arroyito dieron vuelta la historia, se impusieron por 2 a 1 y se trajeron el triunfo a Rosario.

Formación canalla

Central formó con: Alejandro Lanari; Omar Julio Pedernera, Ariel Cuffaro Russo, Edgardo Bauza y José Chamot; Hernán Díaz, Adelquis Cornaglia y Jorge Díaz (ET' David Bisconti); Osvaldo Escudero (ET Arturo Durval Saravia), Juan Antonio Pizzi y Ariel Santoro.

Quedaron en el banco: Sergio Protti, Marcelo Trivisonno y Marcelo Toscanelli.

En estos 37 años, hubo 27 enfrentamientos entre Independiente y Central donde los primeros habían conseguido el primer gol del partido. Pero los canallas nunca habían podido ganar ya que en estos encuentros cosecharon solamente 7 empates y 20 derrotas.