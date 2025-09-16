La Capital | Ovación | Central

Central cortó la racha de triunfos en reserva: empató con Gimnasia en La Plata

El equipo que dirige Pobersnik lo ganaba, pasó a perderlo y lo igualó en el final con un penal. Tomás Salteño y Luca Raffin, los anotaron los goles del Canalla

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

16 de septiembre 2025 · 17:36hs
Tomás Salteño domina e intenta iniciar un avance para el Canalla. El volante fue el autor del primer gol de Central en La Plata.

Cortó la racha ganadora. La reserva de Central empató este martes en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, y así cortó una serie de cinco victorias consecutivas y sin recibir goles. Fue 2 a 2, con alternativas cambiantes. Lo ganaba con gol de Tomás Salteño.

El Lobo se lo dio vuelta y el auriazul lo terminó igualando cerca del final con un penal bien ejecutado por Luca Raffin. Con el punto, Central alcanzó las 22 unidades y sigue liderando la zona B. Aunque puede perder el liderazgo del grupo si Instituto (20 puntos) gana su partido del próximo jueves cuando reciba a Lanús.

Desde el inicio del encuentro, Gimnasia buscó ser protagonista. Y si bien manejó más tiempo la pelota que los auriazules, no consiguió ser profundo en sus avances, y casi no generó situaciones de peligro frente al arco bien defendido por Damián Fernández.

Cuando se jugaban 25 minutos, en uno de sus pocos ataques y sin que nadie lo esperara, el equipo de Mario Pobersnik abrió el marcador. Fue tras una buena jugada de Cristian Bonesso por izquierda, en la que sacó un centro al borde del área, donde Facundo Piozzi le pisó la pelota a Salteño y éste metió un zurdazo inatajable que se metió en el ángulo superior derecho del arco de Gimnasia.

Central, cuando nadie lo imaginaba

Ya en el final de la primera parte, cuando se jugaba tiempo agregado, el local llegó al empate. Fue en una acción aislada, tras un centro desde la derecha que conectó el centrodelantero Jorge De Asís, de cabeza, para igualar el marcador.

Rese2
Mateo Serra estuvo en el equipo titular de Central que empató en su visita a Gimnasia.

Mateo Serra estuvo en el equipo titular de Central que empató en su visita a Gimnasia.

Un disparo de media distancia apenas desviado de parte de Salteño y un remate de Thiago Ponce que desvió el arquero de Gimnasia fueron las primeras señales que entregó Central en el inicio segundo tiempo para dejar en claro sus intenciones de ir por la victoria.

Sin embargo, en la primera situación para el local, Santiago Villarreal aprovechó una distracción dentro del área auriazul y anotó a los 9 minutos para dar vuelta el resultado.

Central se adelantó en búsqueda de la igualdad. Y la encontró sobre los 37 minutos, tras un penal ejecutado por Raffin, tras una mano de un volante rival.

Los once del Canalla

El equipo de Mario Pobersnik formó con: Damián Fernández; Lorenzo Fernández (79' Lucas Ramos), Tomás Muia, Luca Raffin y Lorenzo Moscoloni; Kevin Gutiérrez (22' Facundo Piozzi), Samuel Beltrán y Mateo Serra; Tomás Salteño (79' Marcelo Cabrera), Thiago Ponce (61' Milton Zanotti) y Cristian Bonesso (61' Ciro Armoa).

Los que quedaron en el banco sin chances de ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Franco Castorani, Diego Rodríguez, Facundo Cardozo, Joaquín Espina.

