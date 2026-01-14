Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

El argentino viajó a Enstone para comenzar su preparación de cara a la temporada 2026, que lo tendrá por primera vez como titular desde el comienzo

Franco Colapinto dio inicio a su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto regresó a la actividad con Alpine en la base de Enstone (Inglaterra) y ya encara la temporada 2026 de la Fórmula 1 , que lo tendrá por primera vez como piloto titular desde el comienzo. El pilarense compartió una foto en sus redes sociales desde el simulador y dio el primer paso de un año intenso.

“Día 1. ¡Vamos!” , escribió el corredor de 22 años con el entusiasmo de finalmente tener asegurado su lugar en la máxima categoría del automovilismo. El argentino acompañará a Pierre Gasly, con quien tuvo intensos duelos durante la última temporada pero mantiene una relación cercana.

Los entrenamientos que afrontará Colapinto en Enstone serán claves para ajustar la preparación física y conocer los nuevos ajustes que tendrá el auto de la escudería francesa antes de saltar a la pista para los ensayos pactados en el Circuito de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero .

En tanto, unos días antes, Alpine presentará la nueva imagen del equipo para este nuevo comienzo de la F1 el próximo 23 de enero . El calendario marca que, al finalizar los tests en Barcelona, el equipo deberá trasladarse a Bahrein para las pruebas de pretemporada programadas en dos tandas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 , donde se verán los primeros contactos del argentino con el A526.

La advertencia de un histórico de la Fórmula 1

Previo al comienzo de la preparación, Johnny Herbert, expiloto de F1 y compañero de Michael Schumacher en Benetton, señaló que la situación de Alpine será “realmente difícil” debido a que “está pasando por un verdadero estancamiento en estos momentos”.

A pesar de la expectativa generada por el temprano desarrollo del monoplaza, Herbert apuntó a que la elección de equipar a la escudería francesa con los motores Mercedes no garantiza el cambio de rumbo que esperan los fanáticos. “No lo soluciona todo”, sentenció.

Michael Schumacher Johnny Herbert Benetton Michael Schumacher, Flavio Briatore y Johnny Herbert compartieron en Benetton durante la temporada de 1995 de Fórmula 1.

“Puede que sea muy útil, pero creo que hay problemas más fundamentales. Son todos esos pequeños ingredientes los que, creo, van a hacer que sea muy, muy difícil para ellos”, expresó ante las consultas de The New York Times.