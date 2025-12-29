La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino
El sábado pasado, el africano dejó boquiabiertos a los fanáticos del boxeo con su actuación y estiró su invicto a diez victorias como profesional
29 de diciembre 2025·13:09hs
Uno de los KO más imponentes del año se vio en los últimos días de este 2025 en la Federación Argentina de Box (FAB). El senegalés Touba Niang dejó fuera de la pelea a Agustín “Bazooka” Chávez, en el cuarto round y dio la nota por la brutalidad de sus golpes, que puso sobre la mesa su sorprendente historia.
La avasallante actuación de Niang fue coronada con un derechazo que dejó a su rival en la lona. El letal uppercut del senegalés, nacionalizado argentino, generó que Chávez fuera evaluado y no pudiera salir a combatir nuevamente para el quinto round.
“¡Derechazo upper de Niang y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!”, exclamó el relator de TyC Sports ante la sorprendente maniobra que derivó en el nocaut del santiagueño. Bamba, como lo conocen en el ambiente, llevaba los colores de la bandera argentina en su pelo y cautivó a muchos con sus golpes, por lo que su historia se convirtió en tendencia.
Además, con este triunfo estiró su invicto a diez victorias en su carrera profesional, siete de ellas por nocaut a sus rivales, lo que demuestra su gran nivel de cara al futuro.
A sus 24 años, Niang se consolida como uno de los grandes prospectos del boxeo argentino, pero su historia en el país comenzó hace poco tiempo. Cuando tenía 15, inició su travesía desde Senegal en busca de una mejor vida.
Su primera parada fue en España, país al que llegó entre colectivos y barcos. Deambuló por Sudamérica entre permisos y cruces fronterizos, hasta recalar en Argentina en 2021 a través de su hermano Abdou, quien vivía en el país desde hace un tiempo y lo apoyó a adaptarse.
Comenzó a trabajar como vendedor ambulante en Quilmes y en 2024 inició su camino como boxeador profesional. Al respecto, confesó que sigue vendiendo “ropa y zapatillas” mientras entrena como deportista profesional, por lo que hace “las dos cosas al mismo tiempo”.
El senegalés remarcó su amor por Argentina con diferentes acciones y reveló detalles de su sorprendente historia, como que tiene 32 hermanos por parte de su padre y que aguantó los hostigamientos en la calle.
Finalmente, su nombre cautivó a miles de usuarios en redes sociales por su sorprendente actuación en el cuadrilátero, la cual le permitió revertir lo que había comenzado en desventaja. Poco antes, había caído en el tercer round, le habían descontado un punto y tenía todas las tarjetas en contra, pero comenzó a soltar golpes de izquierda y derecha que terminaron con un uppercut que desplomó a Chávez
