Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo comercial

Con una infraestructura renovada y una pista lista para estrenar, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas inicia una nueva etapa que promete ampliar la conectividad internacional de Rosario y su región.

28 de diciembre 2025 · 19:26hs
La reapertura del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” ya tiene hora, fecha y vuelo inaugural. Si bien la operatividad oficial se restablece este lunes 29 de diciembre de 2025, el momento simbólico y efectivo del regreso de la actividad aérea comercial se producirá en la madrugada del martes 30, cuando a las 0.13 toque pista el vuelo CM 882 de Copa Airlines, procedente de Panamá.

Ese mismo avión, apenas una hora más tarde, despegará nuevamente desde Rosario: a la 1.30 partirá el vuelo CM 836 rumbo a la capital panameña, marcando así el estreno formal de la nueva pista tras más de tres meses de cierre por obras.

Primer vuelo comercial: Copa Airlines reestrena la nueva pista

El cronograma de reapertura del aeropuerto de Rosario marca una transición ordenada: este sábado 27 de diciembre se realizó la inauguración oficial de las obras con un evento público; este lunes 29 de diciembre será la reapertura operativa para vuelos privados y alternativos; y este martes 30 de diciembre, a las 0.21 horas, arribará el primer vuelo comercial internacional con Copa Airlines.

El cierre del aeropuerto había comenzado el 20 de septiembre, período en el que se realizó la reconstrucción y ampliación de la pista principal, que ahora se ubica entre las más grandes del país, además de la puesta en funcionamiento del nuevo edificio para arribos y embarques internacionales.

El acto de inauguración del aeropuerto

La reinauguración formal de la terminal aérea se realizó este sábado 27 de diciembre por la noche con una gran concurrencia de público.

El evento incluyó un espectáculo de acrobacias aéreas con tres aviones y luego el acto protocolar que dejó habilitada la renovación integral del aeropuerto.

Cientos de rosarinos recorrieron la nueva aeroestación para conocer la pista ampliada y las flamantes instalaciones destinadas a vuelos internacionales, marcando un punto de inflexión en la infraestructura aeroportuaria de la región.

Más vuelos internacionales desde Rosario

Así, desde este martes Rosario contará con 50 servicios internacionales semanales, casi triplicando la oferta de 2024, cuando operaban apenas 17 vuelos.

Rosario dispone hoy de vuelos directos hacia:

  • Panamá

  • Lima (Perú)

  • Brasil: Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis

Nuevas rutas: Punta Cana y Madrid

Además, durante 2026 el aeropuerto sumará nuevos vuelos internacionales que conectarán a Rosario y la región con otros dos países.

Desde el segundo semestre de 2026, Arajet operará vuelos directos a Punta Cana (República Dominicana) con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo). Se espera que la tarifa de este vuelo (ida y vuelta) se venda en promedio a unos u$s 722. La compañía operará esta ruta con aviones Boeing 737-Max 8, que tienen una capacidad de 200 pasajeros.

Por otro lado, la terminal también sumará a partir del 1° de octubre de 2026, un vuelo que conectará Rosario con Madrid (España). Este vuelo directo lo operará la compañía World2Fly. Los pasajes ya están a la venta y se comercializan a un valor promedio de 1.247 dólares. World2Fly operará esta ruta con aviones Airbus A350-900.

Posibles nuevas rutas: Chile y Paraguay

Además, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó que se analizan nuevos destinos. Entre ellos, mencionó Santiago de Chile, con interés de la aerolínea Jetsmart; y Asunción del Paraguay, una conexión inédita sin antecedentes recientes en vuelos directos desde Rosario

Puccini destacó que el aeropuerto podrá recibir casi 5 millones de pasajeros por año y subrayó: “La provincia tiene que estar cada vez más conectada. Seguimos buscando destinos porque es lo que exige esta nueva infraestructura”.

