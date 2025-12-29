Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Al finalizar la temporada, los jefes de las escuderías participaron de una encuesta sobre los mejores corredores del año, aunque el elegido no fue el campeón

La Fórmula 1 replicó su tradicional encuesta a los jefes de equipo para definir a los diez mejores pilotos de la temporada , luego de la finalización del campeonato. Si bien Lando Norris se coronó campeón por primera vez en su carrera, el británico no fue elegido como el mejor corredor, sino que el reconocimiento se lo llevó Max Verstappen .

El neerlandés se quedó con el 1º lugar de la lista por quinta temporada consecutiva luego de la participación de los directores de equipos en la encuesta difundida por la página web oficial de la F1.

Para esta edición, quienes participaron de la encuesta fueron: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo de liderazgo sénior de Aston Martin, en tanto que ni Red Bull ni Ferrari aportaron a la elección.

El sistema de puntuación para elegir al ganador es el mismo que en las carreras , ya que los directores ubicaron del 1 al 10 según su criterio y a estos se les otorgó la misma cantidad de unidades que en un Gran Premio (25 puntos al primero y uno al décimo). Al combinar cada clasificación, se determinó el orden de los corredores.

Los 20 pilotos de la Fórmula 1 posaron antes del cierre de la temporada en Abu Dhabi.

La encuesta a los directores de equipo

“Verstappen, que ganó seis de los últimos nueve Grandes Premios, se llevó los máximos elogios de los jefes de la F1, con el campeón del mundo y siete veces ganador de carreras, Lando Norris, en segundo lugar”, destacó la página web oficial de la Máxima.

A pesar de haber finalizado el año apenas dos puntos por detrás de Lando, Max se impuso nuevamente en la consideración de los jefes de equipo, quienes mantienen la atenta mirada a los posibles movimientos del neerlandés en el futuro.

Al respecto, desde la F1 aclararon que esta encuesta tiene como condición que “las clasificaciones personales de los directores permanecieran en secreto” con el objetivo de evitar las polémicas.

Los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1