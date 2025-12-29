La Capital | La Ciudad | Museo Castagnino

Cómo quedará el Museo Castagnino con el proyecto de ampliación: imágenes, inversión y obras

Rosario impulsa la obra con un zócalo verde financiado por la Bolsa de Comercio y empresas privadas, sin fondos públicos

29 de diciembre 2025 · 12:41hs
El estreno de la remodelación del Museo Castagnino está previsto para el 8 de diciembre de 2026

El estreno de la remodelación del Museo Castagnino está previsto para el 8 de diciembre de 2026

El Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino iniciará una ampliación que incrementará su superficie en casi un 53 %. La iniciativa surge de un acuerdo entre la Municipalidad de Rosario y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

"Nos había quedado pendiente un desafío como ciudad", afirmó el intendente Pablo Javkin durante la presentación oficial. El plan contempla una ampliación del 52,9 % de la superficie actual, la incorporación de un sistema de climatización integral y la creación de un espacio específico para la reserva de obras de arte, que hoy carecen de condiciones óptimas de conservación.

El cronograma establece un plazo de ejecución de 12 meses y fija como fecha tentativa de inauguración el 8 de diciembre próximo, un día después del 89° aniversario del museo. Las autoridades buscan mantener el edificio abierto durante la mayor parte de la obra, con eventuales cierres parciales por sectores.

image - 2025-12-29T120404.627

Cómo se financiará la obra de ampliación

El proyecto, presentado este lunes por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se financiará a partir de una inversión privada de 2.200.000 dólares por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y más de 20 empresas, en el marco de los proyectos vinculados al tricentenario de la ciudad.

La Secretaría de Planeamiento ejecutará la obra a través de un fideicomiso administrado por la Fundación del Banco Municipal de Rosario. La entidad recibe las donaciones y garantiza transparencia y eficiencia en el uso de los fondos, sin financiamiento público.

“Es una obra que el sector privado le deja a la cultura de Rosario como parte del legado del tricentenario”, destacó el intendente. Además, reiteró que el objetivo es sostener la actividad del museo durante el proceso de remodelación. “La idea es que esté abierto todo el tiempo”, concluyó.

image - 2025-12-29T115705.076

Cómo será la ampliación del Museo Castagnino

Actualmente, el Castagnino ocupa 2.700 metros cuadrados en la esquina de Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini. El nuevo zócalo sumará 1.428 m² alrededor del edificio, respetará el arbolado existente y abarcará el perímetro de la plaza delimitada por las calles Alvear y Montevideo.

El anexo se integrará de forma armónica con la estructura original, sin alterar su altura ni su impronta arquitectónica. El diseño combina hormigón visto, amplias superficies vidriadas y sistemas de protección solar. Además, incorporará patios interiores y una cubierta verde que mejora la eficiencia térmica y reduce el impacto ambiental.

>> Leer más: Un acontecimiento inolvidable: más de 200 mil personas visitaron Berni Infinito en el Museo Castagnino

La ampliación permitirá recuperar salas que hoy funcionan como depósitos y destinarlas nuevamente a exhibiciones. El proyecto incluye iluminación profesional y climatización, lo que habilita la llegada de muestras de gran formato, instalaciones y propuestas curatoriales complejas.

Javkin remarcó que la protección de las obras constituye uno de los ejes centrales de la remodelación. “El Castagnino tiene una colección enorme, muy valiosa en términos económicos y artísticos, que no cuenta con el nivel de protección adecuado”, sostuvo.

image - 2025-12-29T120010.427

Un zócalo con cinco nuevos espacios culturales

El nuevo zócalo contará con cinco áreas diferenciadas. La más amplia será la reserva de obras, que cumplirá con estándares internacionales de seguridad y, además, podrá recibir visitas del público.

El proyecto también incorpora:

  • Un auditorio con foyer de 328 m²

  • Una cafetería

  • Un espacio educativo y de formación

  • Un sector técnico destinado a descarga, conservación, restauración y montaje de obras

image - 2025-12-29T115413.910
Noticias relacionadas
El hantavirus se aloja en las heces de los roedores

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tarifas de taxis. El Concejo debe analizar un pedido de aumento que es resistido por un sector de los taxistas

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

El funcionario dijo que Asistencia Perfecta tiene valor simbólico y material.

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Es necesario tener mucho cuidado cuando se ingresa a lugares cerrados por mucho tiempo donde puede haber ratas o ratones 

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Lo último

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Newells quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Bartolacci cuestionó con dureza a los dos senadores radicales por Santa Fe que acompañaron el artículo del presupuesto de Milei que elimina pisos de financiamiento educativo y científico. Advirtió que la decisión traerá "dificultades" para el funcionamiento de las universidades públicas.
Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato
LA CIUDAD

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Ovación
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
OVACIÓN

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
La Ciudad

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central