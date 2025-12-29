La Capital | Novedades | Hogar del Huérfano

Las "señales" de El Hogar del Huérfano, camino a la Unesco

Hoy, esas “señales” que dejaron madres para poder reconocer a sus hijos vuelven a cobrar dimensión internacional

29 de diciembre 2025 · 15:13hs
Parte de las señales de El Hogar presentes en la exposición de Lisboa

Parte de las señales de El Hogar presentes en la exposición de Lisboa

El archivo histórico de El Hogar del Huérfano de Rosario fue nominado al Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco.

La iniciativa surgió a partir del contacto de la Santa Casa de la Misericordia de Lisboa, una institución con una historia y un acervo similar, que propuso una presentación conjunta junto a otros archivos europeos. A la postulación se sumaron el Archivo del Distrito de Porto (Portugal), el Instituto de los Santos Inocentes de Florencia (Italia) y los Archivos de Bélgica de las ciudades de Amberes, Lovaina y Gante. El vínculo con la institución portuguesa se originó a partir del libro A las puertas del Hogar, publicado en 2006 por las historiadoras rosarinas Gabriela Dalla Corte y Paola Piacenza, que reconstruye el papel desempeñado por la institución rosarina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

La nominación se presentó a fines de 2025 y se espera que la incorporación oficial se concrete en 2026. Mientras tanto, tres de las señales rosarinas ya viajaron a Portugal y forman parte de una exposición internacional que se realiza en la Santa Casa de la Misericordia de Lisboa, abierta al público desde el 17 de noviembre hasta el 29 de marzo.

Un legado que atraviesa el océano

Las señales del Hogar del Huérfano comenzaron a registrarse en 1879, año en que se abrió el entonces Hospicio de Huérfanos para albergar a niños expósitos. En una época sin documentos de identidad ni sistemas formales de registro, esas cartas y objetos funcionaban como una huella: una forma de dejar constancia por si algún día era posible regresar a buscarlos.

Muchas de ellas fueron dejadas por madres inmigrantes, especialmente italianas y españolas, aunque también hay casos de niños nacidos en la ciudad. Banderas, boletos, certificados de parteras, medallas, trozos de tela cuidadosamente guardados: cada señal cuenta una historia personal y, al mismo tiempo, colectiva.

En total, se conservan alrededor de 1.500 señales, que permanecieron durante décadas en cajitas de lata, que actuaron como verdaderos cofres de preservación. Gracias a ese cuidado, los documentos se encuentran hoy en excelente estado.

Libros, memoria y ciudad

A partir del proceso de postulación ante la Unesco, la institución impulsó además la digitalización de los siete libros de ingreso de niños expósitos, que abarcan el período de 1879 a 1945. En esos registros figuran más de 5.100 niños que pasaron por El Hogar (ex Hogar del Huérfano), muchos de ellos vinculados a una señal específica.

Cada objeto tiene un respaldo en los libros: es posible encontrar una señal y, a partir de ella, reconstruir datos del niño que ingresó con ese distintivo. No todos llegaban con una marca, pero el cruce entre los documentos permite seguir el pulso de la ciudad. “Uno puede seguir la historia de Rosario a través de esos libros”, señalan desde la institución.

Más allá de la resolución de la Unesco en 2026, la nominación ya puso en valor un archivo excepcional. Las señales del Hogar del Huérfano permiten reconstruir la historia social y migratoria de Rosario.

Noticias relacionadas
las mejores apps gratuitas para descargar videos en el uso diario

Las mejores apps gratuitas para descargar videos en el uso diario

emerger: prevencion y primeros auxilios ante los riesgos mas frecuentes del verano

Emerger: Prevención y primeros auxilios ante los riesgos más frecuentes del verano

Ver comentarios

Las más leídas

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Lo último

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto

Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Ovación
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
OVACIÓN

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario
La Ciudad

La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Política

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende