La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Quiénes son los 27 jugadores que sueñan con llegar a la primera de Newell's, bajo el mando de nuevo de Lucas Bernardi.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

28 de diciembre 2025 · 20:30hs
La reserva de Newells ya comenzó a tener contacto con la pèlota de cara a 2026.

La reserva de Newell's ya comenzó a tener contacto con la pèlota de cara a 2026.

Newell’s puso primera y ya comenzó con los entrenamientos de su división reserva el pasado viernes. Lucas Bernardi convocó a 27 futbolistas para iniciar la pretemporada en el Centro Griffa. Los chicos de la lepra entrenaron viernes y sábado, y el lunes continuarán con los trabajos de cara al comienzo del torneo.

El plantel de Newell’s en la división reserva

Arqueros

Francisco Sciarini (Categoría 2005): el guardameta que hizo debutar en reserva Adrián Taffarel con 16 años y tuvo muy buenas actuaciones atajó 23 partidos completos en 2025. En Reserva lo hizo 11 veces (4 en el Apertura y 7 en el Clausura), mientras que en 4ª de AFA jugó 12 partidos.

Jeremías Benjamín Robledo Acosta (2007): viene siendo el guardián de esta categoría desde hace varios años y cada día se afianza más. Ya tiene 115 partidos en inferiores de AFA: 5 en 9ª, 26 en 8ª, 26 en 7ª, 27 en 6ª y 31 en 5ª.

Felipe Casal Barbero (2008): es el más chico de todos y el único de la 2008. En 9ª, en 2022, solo jugó dos cotejos en AFA. Pero se fue ganando la titularidad y sumó 75 partidos en los últimos tres años: 18 en 8ª, 27 en 7ª y 30 en 6ª.

Defensores

Ulises Nicolás Echevarría (2004): es el más grande del grupo. El Diablo firmó contrato en diciembre de 2024. Este año jugó 15 partidos en reserva (8 en el Apertura y 7 en el Clausura).

>>Leer más: El mensaje de Jerónimo Gómez Mattar a los hinchas de Newell's: "Confíen, vamos a sacar al equipo adelante"

Lucas Baños (2005): en 2024 jugó dos partidos en primera ingresando desde el banco. En la Copa Argentina ante Midland (N) 2-0 con Mauricio Larriera y con Instituto (L) 0-2 con Adrián Coria, pero no tuvo más oportunidades. Desde 9ª a 4ª de AFA sumó 95 encuentros y ya tiene 47 en reserva.

Juan Blas Samán (2006): Cristian Fabbiani lo llevó al banco contra Racing (V) 0-1 en la última fecha del Apertura 2005. Mide 1,98 y es muy importante en las dos áreas. Sumó 16 cotejos en reserva en 2025.

Néstor Martín Boretto (2006): de a poco se va ganando su lugar. En reserva debutó con 17 años recién cumplidos en 2023 contra Talleres (V) 0-0 y Facundo Quiroga como DT. En esta división acumula 13 cotejos.

Alejo Benjamín Velacoz (2007): en reserva todavía no debutó, pero fue dos veces al banco. Acumula 87 juegos en inferiores de AFA (11 en 8ª, 25 en 7ª, 25 en 6ª y 26 en 5ª en 2025.

Laterales

Valentino Torrente (2005): tuvo un 2025 muy intenso ya que jugó 42 partidos en AFA: 16 en 4ª y 26 en reserva. En esta división ya cuenta con una experiencia de 64 encuentros. Fabbiani lo llevó al banco frente a Defensa y Justicia (V) 1-1 en la previa del último clásico.

Agustín Exequiel Melgarejo (2006): fue otro de los el Ogro le hizo firmar planilla en primera, pero no debutó. Lo sentó en el banco dos veces en el último torneo: contra Independiente Rivadavia (V) 2-1 y Defensa (V) 1-1. Jugó 23 cotejos en reserva en 2025 y otros 6 en 4ª de AFA.

>>Leer más: Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Tomás Román Viola (2006): juega por la banda izquierda. En el transcurso del año fue sumando más minutos en reserva (13 partidos) y además disputó 20 cotejos en 4ª de AFA.

Felipe Calderone (2006): lateral por izquierda indiscutido en su categoría está haciendo sus primeras armas en reserva donde en 2025 acumuló 9 partidos (4 de titular).

Del medio hacia adelante en la Lepra

Madiocampistas

Pablo Eloy Altamirano (2005): ya tiene 99 partidos en Reserva desde su debut hace cuatro años y medio en esta división, el 30 de julio de 2021 contra Patronato (V) 2-1 y Federico Hernández como DT. Además, posee 162 minutos en primera distribuidos en cinco partidos (tres con Ricardo Lunari y dos con Mariano Soso).

Alan Mauricio Mereles Vivas (2005): se fue afianzando en la mitad de la cancha en 2025 y jugó 24 partidos en la reserva (22 como titular). Solo bajó a jugar en 4ª de AFA en 6 cotejos.

Facundo Basualdo (2005): volante central con mucha marca que jugó en reserva más partidos en el primer torneo (13) que en el segundo donde solo estuvo en 6 partidos.

Alejo Torres (2006): sus buenas actuaciones en 4ª de AFA, donde en 2025 disputó 25 partidos (18 partidos), lo llevaron a tener algunos minutos en reserva donde lleva 5 cotejos (todos ingresando desde el banco sumando 77’ en cancha). En inferiores de AFA, desde 9ª división, acumula 102 juegos.

Máximo Ramón (2006): otro futbolista de esta categoría que de a poco se va ganando su lugar. En 2025 hizo su estreno en reserva donde lleva 6 partidos (2 de titular) y sumó 255’.

>>Leer más: Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Gino Gabriel Mutti (2007): una de las grandes apariciones. Viene de tener dos buenos años en inferiores (26 cotejos en 6ª en 2024 y 17 en 5ª en 2025) y este año comenzó a tener su espacio en reserva donde sumó 12 partidos (5 como titular).

Andew Keiner Pereira Quiroz (2007): el talentoso jugador venezolano que integra la selección sub 20 de su país debutó en primera con Fabbiani en la Copa Argentina contra Defensa y Justicia (N) 2-0 donde jugó los últimos cinco minutos. Está cumpliendo los tiempos futbolísticos jugando en su categoría (solo dos partidos en reserva) y es una de las grandes esperanzas de la cantera rojinegra.

Mateo Villalba (2007): se ganó su espacio ya que fue uno de los jugadores más destacados de la 5ª división (27 partidos) y Bernardi lo premió con esta convocatoria

Extremos

Blas Benedetto (2006): si lugar a dudas el jugador más versátil del equipo. Comenzó su carrera como lateral derecho, pero ahora juega más como volante y extremo por ese sector. Tiene mucha explosión y coraje, además de una gran personalidad para chocar con los grandotes. Tiene 22 partidos en reserva (10 de titular).

Sebastián Montero (2006): en los últimos tres años viene alternando entre jugar en inferiores de AFA y sumar minutos en reserva. Este año jugó 13 partidos en 4ª (todos de titular con 3 goles) y en reserva lo hizo 16 veces (6 desde el minuto inicial, pero no convirtió).

>>Leer más: Se formó y jugó en Newell's, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

Lautaro Tomás Ríos (2006): después de no haber tenido mucha participación en 2023 en 6ª de AFA y en 2024 en 5ª, este año elevó su nivel, se ganó un lugar en 4ª (23 partidos) y jugó 7 encuentros en reserva (4 de titular).

Gino Podestá (2007): a mitad de año sumó 5 partidos ingresando desde el banco (123 minutos), pero se desarrolló más en la 5ª de AFA donde jugó 26 partidos y anotó 7 goles.

Delanteros

Francisco Scarpeccio (2006): el oriundo de Las Parejas siempre te asegura diez o más goles en el año. Este año anotó 5 en reserva y 6 en 4ª de AFA. En primera Bernardi lo hizo jugar 5’ ante Unión y 2’ contra Racing.

Joaquin Amadio (2007): después de tener un gran 2024 en 6ª de AFA (16 festejos en 25 partidos), este año llegó 12 veces a la red (un gol en 4ª, 3 en 5ª y 8 en reserva). Fue al banco, pero no entró, en el último cotejo ante Racing (L) 0-1.

Alejo Navarro (2007): sus únicos cinco minutos en primera se los dio Fabbiani contra Banfield (L) 1-2 el 20 de julio de este año. En 2025 hizo 11 goles en 16 partidos en 5ª de AFA, mientras que reserva anotó un gol en 6 partidos.

Noticias relacionadas
Tomás Jacob, el ex-Newells que Gerardo Martino se llevará al Atlanta United. 

Se formó y jugó en Newell's, se fue este año y ahora volverá a cambiar de club: lo dirigirá un ídolo leproso

El DT Matías Módolo tiene en el plantel de Chacarita a varios jugadores formados en las inferiores de Newells

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Jerónimo Gómez Mattar junto a Roberto Sensini e Ignacio Boero luego de estampar la firma en su nuevo contrato con Newells. 

El mensaje de Jerónimo Gómez Mattar a los hinchas de Newell's: "Confíen, vamos a sacar al equipo adelante"

El Colo Ramírez está a un paso de concretar su esperado regreso a Newells.

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Ver comentarios

Las más leídas

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

Todo vacante en el Quini 6, que cierra el año con un pozo de $8.300 millones

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Con una infraestructura renovada y una pista lista para estrenar, se inicia una nueva etapa que promete ampliar la conectividad
Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Año Nuevo y verano extremo: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Año Nuevo y verano extremo: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Ovación
Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

Policiales
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

La Ciudad
Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto de Rosario: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

El hombre que dejó la noche rosarina para pintar como nadie el mar de Buzios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
La Región

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur