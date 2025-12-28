Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Quiénes son los 27 jugadores que sueñan con llegar a la primera de Newell's, bajo el mando de nuevo de Lucas Bernardi.

La reserva de Newell's ya comenzó a tener contacto con la pèlota de cara a 2026.

Newell’s puso primera y ya comenzó con los entrenamientos de su división reserva el pasado viernes. Lucas Bernardi convocó a 27 futbolistas para iniciar la pretemporada en el Centro Griffa. Los chicos de la lepra entrenaron viernes y sábado, y el lunes continuarán con los trabajos de cara al comienzo del torneo.

Francisco Sciarini (Categoría 2005): el guardameta que hizo debutar en reserva Adrián Taffarel con 16 años y tuvo muy buenas actuaciones atajó 23 partidos completos en 2025. En Reserva lo hizo 11 veces (4 en el Apertura y 7 en el Clausura), mientras que en 4ª de AFA jugó 12 partidos.

Jeremías Benjamín Robledo Acosta (2007): viene siendo el guardián de esta categoría desde hace varios años y cada día se afianza más. Ya tiene 115 partidos en inferiores de AFA: 5 en 9ª, 26 en 8ª, 26 en 7ª, 27 en 6ª y 31 en 5ª.

Felipe Casal Barbero (2008): es el más chico de todos y el único de la 2008. En 9ª, en 2022, solo jugó dos cotejos en AFA. Pero se fue ganando la titularidad y sumó 75 partidos en los últimos tres años: 18 en 8ª, 27 en 7ª y 30 en 6ª.

Defensores

Ulises Nicolás Echevarría (2004): es el más grande del grupo. El Diablo firmó contrato en diciembre de 2024. Este año jugó 15 partidos en reserva (8 en el Apertura y 7 en el Clausura).

Lucas Baños (2005): en 2024 jugó dos partidos en primera ingresando desde el banco. En la Copa Argentina ante Midland (N) 2-0 con Mauricio Larriera y con Instituto (L) 0-2 con Adrián Coria, pero no tuvo más oportunidades. Desde 9ª a 4ª de AFA sumó 95 encuentros y ya tiene 47 en reserva.

Juan Blas Samán (2006): Cristian Fabbiani lo llevó al banco contra Racing (V) 0-1 en la última fecha del Apertura 2005. Mide 1,98 y es muy importante en las dos áreas. Sumó 16 cotejos en reserva en 2025.

Néstor Martín Boretto (2006): de a poco se va ganando su lugar. En reserva debutó con 17 años recién cumplidos en 2023 contra Talleres (V) 0-0 y Facundo Quiroga como DT. En esta división acumula 13 cotejos.

Alejo Benjamín Velacoz (2007): en reserva todavía no debutó, pero fue dos veces al banco. Acumula 87 juegos en inferiores de AFA (11 en 8ª, 25 en 7ª, 25 en 6ª y 26 en 5ª en 2025.

Laterales

Valentino Torrente (2005): tuvo un 2025 muy intenso ya que jugó 42 partidos en AFA: 16 en 4ª y 26 en reserva. En esta división ya cuenta con una experiencia de 64 encuentros. Fabbiani lo llevó al banco frente a Defensa y Justicia (V) 1-1 en la previa del último clásico.

Agustín Exequiel Melgarejo (2006): fue otro de los el Ogro le hizo firmar planilla en primera, pero no debutó. Lo sentó en el banco dos veces en el último torneo: contra Independiente Rivadavia (V) 2-1 y Defensa (V) 1-1. Jugó 23 cotejos en reserva en 2025 y otros 6 en 4ª de AFA.

Tomás Román Viola (2006): juega por la banda izquierda. En el transcurso del año fue sumando más minutos en reserva (13 partidos) y además disputó 20 cotejos en 4ª de AFA.

Felipe Calderone (2006): lateral por izquierda indiscutido en su categoría está haciendo sus primeras armas en reserva donde en 2025 acumuló 9 partidos (4 de titular).

Del medio hacia adelante en la Lepra

Madiocampistas

Pablo Eloy Altamirano (2005): ya tiene 99 partidos en Reserva desde su debut hace cuatro años y medio en esta división, el 30 de julio de 2021 contra Patronato (V) 2-1 y Federico Hernández como DT. Además, posee 162 minutos en primera distribuidos en cinco partidos (tres con Ricardo Lunari y dos con Mariano Soso).

Alan Mauricio Mereles Vivas (2005): se fue afianzando en la mitad de la cancha en 2025 y jugó 24 partidos en la reserva (22 como titular). Solo bajó a jugar en 4ª de AFA en 6 cotejos.

Facundo Basualdo (2005): volante central con mucha marca que jugó en reserva más partidos en el primer torneo (13) que en el segundo donde solo estuvo en 6 partidos.

Alejo Torres (2006): sus buenas actuaciones en 4ª de AFA, donde en 2025 disputó 25 partidos (18 partidos), lo llevaron a tener algunos minutos en reserva donde lleva 5 cotejos (todos ingresando desde el banco sumando 77’ en cancha). En inferiores de AFA, desde 9ª división, acumula 102 juegos.

Máximo Ramón (2006): otro futbolista de esta categoría que de a poco se va ganando su lugar. En 2025 hizo su estreno en reserva donde lleva 6 partidos (2 de titular) y sumó 255’.

Gino Gabriel Mutti (2007): una de las grandes apariciones. Viene de tener dos buenos años en inferiores (26 cotejos en 6ª en 2024 y 17 en 5ª en 2025) y este año comenzó a tener su espacio en reserva donde sumó 12 partidos (5 como titular).

Andew Keiner Pereira Quiroz (2007): el talentoso jugador venezolano que integra la selección sub 20 de su país debutó en primera con Fabbiani en la Copa Argentina contra Defensa y Justicia (N) 2-0 donde jugó los últimos cinco minutos. Está cumpliendo los tiempos futbolísticos jugando en su categoría (solo dos partidos en reserva) y es una de las grandes esperanzas de la cantera rojinegra.

Mateo Villalba (2007): se ganó su espacio ya que fue uno de los jugadores más destacados de la 5ª división (27 partidos) y Bernardi lo premió con esta convocatoria

Extremos

Blas Benedetto (2006): si lugar a dudas el jugador más versátil del equipo. Comenzó su carrera como lateral derecho, pero ahora juega más como volante y extremo por ese sector. Tiene mucha explosión y coraje, además de una gran personalidad para chocar con los grandotes. Tiene 22 partidos en reserva (10 de titular).

Sebastián Montero (2006): en los últimos tres años viene alternando entre jugar en inferiores de AFA y sumar minutos en reserva. Este año jugó 13 partidos en 4ª (todos de titular con 3 goles) y en reserva lo hizo 16 veces (6 desde el minuto inicial, pero no convirtió).

Lautaro Tomás Ríos (2006): después de no haber tenido mucha participación en 2023 en 6ª de AFA y en 2024 en 5ª, este año elevó su nivel, se ganó un lugar en 4ª (23 partidos) y jugó 7 encuentros en reserva (4 de titular).

Gino Podestá (2007): a mitad de año sumó 5 partidos ingresando desde el banco (123 minutos), pero se desarrolló más en la 5ª de AFA donde jugó 26 partidos y anotó 7 goles.

Delanteros

Francisco Scarpeccio (2006): el oriundo de Las Parejas siempre te asegura diez o más goles en el año. Este año anotó 5 en reserva y 6 en 4ª de AFA. En primera Bernardi lo hizo jugar 5’ ante Unión y 2’ contra Racing.

Joaquin Amadio (2007): después de tener un gran 2024 en 6ª de AFA (16 festejos en 25 partidos), este año llegó 12 veces a la red (un gol en 4ª, 3 en 5ª y 8 en reserva). Fue al banco, pero no entró, en el último cotejo ante Racing (L) 0-1.

Alejo Navarro (2007): sus únicos cinco minutos en primera se los dio Fabbiani contra Banfield (L) 1-2 el 20 de julio de este año. En 2025 hizo 11 goles en 16 partidos en 5ª de AFA, mientras que reserva anotó un gol en 6 partidos.