Esperaba otro final. Deseaba salir al estadio que lo vio nacer y posar junto al equipo que lleva tatuado en la piel por última vez en su etapa como profesional. Germán Herrera creía que ante Libertad de Paraguay iba a tener el cierre perfecto. Pero no. El entrenador de Central prescindió de los servicios del atacante en los dos últimos entrenamientos tácticos y lo mandó a moverse detrás del arco. Además lo considera pieza suplente para el partido de mañana ante Libertad, donde el canalla sólo se presentará en el Gigante para cumplir con el fixture porque quedó eliminado oficialmente de la Libertadores en la pasada presentación. Ante este cúmulo de sucesos, el Chaqueño habló con el técnico el último domingo y le expresó lo que le dictó su disconforme corazón en ese instante. No obstante, tras la práctica de ayer el punta mantuvo la postura y fue contundente con la particular medida que tomó el DT. "Siento que Diego Cocca me faltó el respeto", afirmó el jugador del pueblo auriazul. "No esperaba esto", tiró con cierta impotencia.

"Estoy muy triste con esta situación. Siempre me manejé con gran respeto y profesionalismo. Enterarme que no voy a jugar el último partido de mi carrera me pegó muy fuerte. La verdad es que no lo esperaba", expresó ayer de manera clara y tajante un desilusionado Herrera al conocer la postura del técnico canalla.

La realidad indica que el Chaqueño fue borrado del radar de Cocca luego del partido en Porto Alegre con Gremio. La noche previa a esa cita copera, el punta hizo pública la decisión de dejar la actividad ni bien terminaban los compromisos con el club. De ahí en más empezó a perder protagonismo.

En el moderno estadio do Arena iba a ser el capitán. Según constató Ovación, el propio jugador se enteró antes de salir a la cancha que el DT había designado sin consulta previa que el arquero Jeremías Ledesma sería quien portara la cinta.

Luego decidió dejarlo todo el tiempo en el banco de suplentes en la final de la Supercopa Argentina ante Boca. "No me molestó porque esa noche prioricé lo colectivo por sobre lo individual. Central está por encima de todo", afirmó el atacante sobre este tema puntual.

No obstante, este medio certificó anoche que el entrenador hizo en el últimos dos días trabajos tácticos con dos equipos. Y en ambos ensayos mandó a Herrera a entrenar detrás de uno de los arcos junto a un pequeño grupo de jugadores que no participarán del partido de mañana ante Libertad por diversos motivos.

Aunque fue el último domingo cuando el Chaqueño explotó de furia. Entrenó con los "pintados" y luego encaró al DT sin dudar. "En 16 años y medio que llevo de carrera, ayer (domingo) fue la primera vez que me acerqué al entrenador para decirle que esperaba jugar un partido. La respuesta de Cocca fue que estaba pensando en un partido normal y quería poner lo mejor para terminar bien porque necesita que el equipo ganara. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. No lo entiendo. Siento que de alguna manera me faltó el respeto", contextualizó el futbolista de 35 años.

"Quería terminar mi carrera en un partido oficial. Pero esto de no jugar me puso muy triste", afirmó el jugador más querido por el pueblo canalla en la actualidad. "Me fui muy mal a mi casa y con ganas de volver más a jugar", acotó con la voz quebrada. "No tengo nada que hablar con él (Cocca). Si cambia de opinión, no me va a modificar nada de lo que pienso. Lo que tenía que decirle, se lo dije en su momento con el respeto que me enseñaron mis padres", remarcó.

Y agregó: "La realidad marca que este es un partido donde nosotros no jugamos por nada. Soñé mucho con este partido. Pero luego de hablarlo con mi señora, quien siempre está conmigo, llegamos a la conclusión de que por una decisión personal no me podía perder esto", expresó con los ojos llenos de impotencia y al borde de las lágrimas el jugador.

"Espero que la gente llegue el miércoles al Gigante. No será el cierre de la manera que quería, pero las cosas son así. Estoy triste por esa situación, aunque ya está. Una decisión personal no va opacar una fiesta que será para mi familia y para mí. Además, soy un agradecido al club y a la gente, que siempre me brindó un cariño especial", sostuvo.

Como dato extra hay que destacar que si Cocca cambia hoy de opinión y lo pone de titular no le moverá el amperímetro al Chaqueño. "Si juego por esto (porque salió a la luz su disconformidad) no me va a cambiar en nada ni nadie lo que pienso (del DT). Si me toca jugar lo haré porque soy profesional, porque se lo debo a mis compañeros y a la institución, nada más", afirmó.

Herrera se rige por reglas claras. Transita la vida con la fuerza de la verdad y mantiene la palabra como bandera. Pero en este caso considera que ameritaba una oportunidad diferente. Pedía jugar desde el vamos para coronar un ciclo en su Central querido y frente a los familiares y amigos de siempre, pero el DT canalla optó por mandarlo al banco y el Chaqueño marcó la cancha al afirmar: "Cocca me faltó el respeto". El veredicto popular sobre esta determinación se verá mañana en el Gigante.