Cocca: "Hay que romper la inercia negativa"

"Hay que romper esa inercia negativa que viene teniendo el equipo, la idea es salir el lunes con lo mejor que tenemos ante Aldosivi para ganar", se entusiasmó el DT de Central , Digo Cocca, en un esfuerzo por mostrar que el espíritu del plantel esta fuerte, pese a la contundente derrota por 3 a 1 que sufrió el equipo ante Gremio por la Copa Libertadores.

"No va a quedar otra opción que mejorar. Soy optimista y estoy convencido que desde el partido que viene se van a ver los cambios", aseguró el entrenador que el próximo lunes podrá volver a probar suerte, esta vez ante Aldosivi en la Copa de la Superliga. Y añadió: "Del lado de los jugadores veo ganas de trabajar y un compromiso muy grande".

"Los jugadores me van interpretando cada vez mejor lo que le pedimos. Lógicamente eso se ve en los partidos y necesitamos que nos salgan las cosas bien y que ganemos", insistió Cocca, en la conferencia de prensa que ofreció este mediodía al cabo del entrenamiento del primer equipo en el predio que el canalla tiene en Arroyo Seco.

Consultado sobre qué les pide a los futbolistas y qué estilo de juego pretender para su Central, señaló: "Queremos que la intensidad se vea reflejada en los partidos y que pueda mantenerse los 90 minutos. Desde lo psicológico estamos trabajando desde el primer día". Algo que todavía los equipos que puso en cancha no mostraron.

Así y todo, enfatizó: "Soy optimista y estoy convencido de que en el partido que viene se van a ver los cambios. Necesitamos un partido en el que nos salgan las cosas bien y eso nos va a dar más fuerza". No obstante, advirtió: "Si jugás cada tres días y con los compromisos que tenés no hay plantel que jueguen siempre los mismos once".

"Trabajo desde lo psicológico desde el primer día que llegué, habló con los jugadores todo el tiempo, incentivándolos para que crean en ellos mismos y en la idea, pero es un proceso. Vamos a potenciarlos, darle una entidad al equipo y pensar en ganar", se sinceró Cocca, y concluyó: "Queremos un plantel competitivo y que no se lesionen jugadores".