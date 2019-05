Cocca cambió el médico

Diego Cocca decidió modificar el cuerpo médico del plantel. Marcos Diez ya no estará más a cargo del primer equipo y en su lugar asumiría Hernán Giuria, quien ya tuvo un paso por el club. El cambio aún no fue oficializado pero todas las partes fueron debidamente informadas. Es más, primero hubo una reunión con Giuria (el supuesto médico entrante) y después con Diez. La modificación se dio por orden exclusiva del técnico, quien pretende “otro perfil” del médico. Según trascendió, el entrenador no quiere que los jugadores se escondan detrás de algunas lesiones o molestias. Pretende que ante cualquier tipo de advertencia de parte de un futbolista sobre alguna pequeña molestia, el médico no sea contemplativo y que igualmente lo haga entrenar. Gran parte de la dirigencia estaba conforme con el trabajo de Diez, pero obraron de acuerdo al pedido de Cocca.