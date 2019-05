Cocca aún hace ensayos y espera a Libertad

El partido ante Libertad de Paraguay será mañana a la tarde en el Gigante de Arroyito. Por ahora el equipo es una incógnita. Diego Cocca continúa probando variantes. Quizá hoy lo defina cuando realice un nuevo trabajo con pelota. Tal vez no. Mientras tanto, el entrenador canalla se toma su tiempo para seleccionar los once apellidos que cerrarán la flojísima temporada.

En la sesión de ayer, Cocca mandó al lateral derecho a Bettini y a Nahuel Molina lo corrió al izquierdo. ¿Y Rizzi? Fue titular en el táctico del domingo pero ahora lo dejó afuera. Mientras que "Parot no pudo entrenar. Va a ser difícil arriesgarlo. Probó y le molestó un poco así que no lo vamos a arriesgar en el último partido", afirmó el DT sobre el chileno.

No obstante, el equipo que podría jugar ante Libertad por la Libertadores sería con un 4-3-2-1 integrado por Ledesma; Bettini, Caruzzo, Ortiz y Molina o Rizzi; Rinaudo, Ortigoza y Villagra; Gil y Lovera; Riaño.

Entradas

Hoy se largará la venta de entradas para el partido de mañana. Será de 12 a 19 en el Gigante o vía on line ingresando a la sede virtual del club (https://sedevirtual.rosariocentral.com/). Precios: general socio $100, no socio 400; platea socio 600 y no socio 800.