Ciro Rius en Rosario: "Estoy ilusionado con mi llegada a Central"

Todavía debe completar una serie de estudios clínicos de rutina y luego sí estampará la firma por los próximo tres años en Arroyito. Sin embargo, el dato saliente es que Central ya abrochó de manera tácita la llegada de Ciro Rius. Lo hizo el día después de que se confirmó la seria lesión que padece Fernando Zampedri (ver página 3). El polifuncional jugador estuvo durante todo el transcurso de la tarde de ayer en el sanatorio Mapaci cumpliendo con una parte de los respectivos exámenes de rigor. Y cuando se dirigía hacia el hotel donde quedó hospedado temporalmente brindó las primeras sensaciones. “Estoy ilusionado”, expresó al paso y con cierta timidez el profesional que viene de militar en Defensa y Justicia.

La dirigencia canalla acordó con sus pares de Florencio Varela las modalidades de la transferencia. “Como el jugador tenía un año más de vínculo con el Halcón, terminamos negociando de club a club el pase hasta 2022”, fue la respuesta que brindaron desde la sede auriazul anoche.

Rius llegó de buen semblante pasada las 16 al Mapaci luciendo zapatillas negras, jean azul y un claro buzo liviano. Luego se puso medias, short y remera azul oficial centralista para realizar una batería de exámenes. En todo momento mostró una leve sonrisa. También mucha cautela.

“No quiero hablar porque todavía no firmé. Pero mañana (hoy) no tendré problemas”, repitió una y otra vez cuando Ovación intentó entrevistarlo en la sala de espera. Después de casi tres horas, el jugador abandonó el recinto en compañía del directivo Oscar Zucchio, quien en todo momento permaneció cerca del jugador, que dijo: “Puedo jugar tanto de delantero como extremo, me da lo mismo”, afirmó ya distendido Ciro.

El ex Defensa y Justicia también reconoció que ya tuvo una charla con el entrenador Diego Cocca. Consultado sobre si se sumaría mañana mismo al pelotón de jugadores en el country de Arroyo Seco, el futbolista de 30 años expresó “mañana (hoy) tendré todo más claro”. El polifuncional nacido en Ramallo confesó sin tapujos que “está muy ilusionado” de llegar al club de Arroyito del cual es hincha, pese a que anoche no quiso hacer referencia alguna a este tema.

Ciro destacó: “Conozco mucho a Central, ya que además viví bastante en la ciudad”. También sabe que se viene un año movido a nivel deportivo porque Central lidiará fecha a fecha para mantener la categoría, No obstante, Rius afirmó al paso y de manera escueta que “hay que estar tranquilo”, mientras se dirigía hacia el hotel donde quedó hospedado hasta nuevo aviso.

El itinerario marca que hoy estará otra vez en el Mapaci para complementar los chequeos que restan y luego sí irá a la sede de calle Mitre al 800 para firmar el contrato que lo ligará al elenco auriazul por los próximos tres años. Mientras que luego ya se unirá a la tropa que está realizando la pretemporada en Arroyo Seco. Central sumó el primer refuerzo. Ahora va por varios más (ver aparte).