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La noche del domingo termina en el Morosano: Temperley va por el pasaje a octavos de la Liga Federal

Temperley, el mejor de los rosarinos en la Liga Federal de Básquet, recibe a Presidente Derqui en el Morosano a las 20.30. Se definen los 16avos

5 de julio 2026 · 17:36hs
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Festejo de Temperley

PRENSA TEMPERLEY

Festejo de Temperley, tras el triunfo sobre Presidente Derqui. Ahora, tercer partido en el Morosano.

Temperley define el pasaje a octavos de final de la Liga Federal de Básquet, cuando reciba de nuevo a Presidente Derqui de Pilar en el tercer y decisivo encuentros. A las 20.20, en el Morosano de calle Ayacucho, el equipo de Mariano Junco quiere seguir haciendo historia.

De los cuatro rosarinos que participaron en su zona de la Conferencia Litoral, Temperley fue el mejor. De hecho, ganó la fase regular y evitó la primera instancia de playoffs, donde quedó en el camino Náutico.

En la siguiente fase, la pelearon mucho pero Central y Gimnasia también se despidieron en un tercer chico en Entre Ríos, ante Sionista de Paraná y Urquiza de Santa Elena. Mientras que Temperley se deshizo de Quique de Paraná.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet: muy buenas victorias de Central y Temperley en el arranque de los cuartos

Lo que pasó en los otros chicos de Temperley

Así que quedó solo Temperley como representante de la Rosarina en el tercer nivel nacional del básquet. Y en el primer chico de los playoffs Interconferencias, cayó ante Presidente Derqui 79 a 61.

Pero el sábado a la noche, Temperley empató la serie con un triunfo más ajustado: 70 a 63, forzando la serie al tercero que se juega este domingo. Con Lucio Beltramino como máximo anotador con 21 puntos.

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