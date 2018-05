Chamot probó con Pablo Becker como doble enganche

El entrenador interino José Antonio "el Flaco" Chamot empezó a dar los primeros indicios de los cambios que habrá en el mediocampo del equipo que dejó Leo Fernández y que quiere recuperar su imagen el sábado desde las 13.15 ante Arsenal en Sarandí.

"Mañana quiero ajustar algunas cosas y me decido con el equipo. Estuve probando y mirando algunas cosas. Estoy tranquilo y mañana me sacaré las dudas para definir el equipo", dijo este mediodía luego del entrenamiento en el que hubo fútbol e incluyó a Pablo Becker.

La formación con doble enganche que planteó el técnico fue con Jeremias Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Andrés Lioi, Néstor Ortigoza, José Luis Fernández, Pablo Becker, Washington Camacho; Fernando Zampedri que luego salió e ingresó Marco Ruben.

Chamot no quiso confirmar ese equipo y dijo que lo definirá mañana. "Hoy hubo jugadores que han demostrado estar bien y me encajan con otro pensamiento táctico que tengo", analizó.

El técnico dejó en claro que van por los tres puntos ante el descendido Arsenal y que ya piensan en San Pablo. "Siempre el ganar sirve para tener tranquilidad, autoestima y lo que busco es el ambiente ideal para llegar al partido de Copa. Admiro la plena disposición y las ganas de los jugadores".

"Estamos pensando partido a partido, pero a la solidez del equipo la tengo que encontrar ya. Es fundamental encontrar una idea firme para salir a la cancha y saber qué hacer y para tener una propuesta limpia para decidir", explicó.

Respecto a la elección de jugadores que no venían siendo titulares dijo: "Son profesionales y todos están a disposición. Si uno está en un plantel de fútbol quiere decir que está preparado para la competencia. Aunque es verdad que los más grandes pueden tener una mentalidad más preparada que los jóvenes".

Por otro lado asumió las consecuencias que puedan tener sus decisiones al frente del plantel canalla: "El responsable de todo soy yo ahora y la responsabilidad me tiene que caer a mi. El compromiso mío es sacar resultados jugando bien y el camino tiene que ser ese. Quiero liberar al jugador para que solo piense en jugar"

Por último, el exdefensor de la selección argentina además se refirió a las declaraciones de Ruben que el lunes sorprendió al revelar que piensa en finalizar su etapa en el club de Arroyito. "Me pasó el querer dejar el fútbol, hay momentos en que uno está agotado mentalmente. Marco es bien de Central y no se va a sentir mejor en ningún otro lado, hay que respetarlo y ayudarlo, no hay que tener corta memoria con él que nos dio tanto".