La escuela secundaria a la que asistió el gobernador tiene ahora edificio propio

Es la Nº 224 “Patagonia Argentina”, en Hughes, el pueblo de origen de Maximiliano Pullaro. La obra superó los 6.350 millones de pesos

“Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo, su esfuerzo y su producción, aunque muchas veces reciben mucho menos de lo que merecen”, sostuvo el mandatario santafesino.

En Hughes, la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina” ya cuenta con edificio propio. La inauguración se realizó este jueves y la obra, que demandó una inversión superior a los 6.350 millones de pesos, forma parte del plan provincial de infraestructura educativa. Se trata además de la institución a la que asistió el actual gobernador Maximiliano Pullaro, oriundo de esa localidad.

Durante el acto, el foco estuvo puesto en el valor de la educación pública y en el aporte de las comunidades del interior . “Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo, su esfuerzo y su producción, aunque muchas veces reciben mucho menos de lo que merecen”, sostuvo el mandatario santafesino.

Al dirigirse a los estudiantes, también remarcó que “con esfuerzo y compromiso, los sueños y proyectos que hoy tienen pueden hacerse realidad”, y llamó a “trabajar juntos” para fortalecer la comunidad y la provincia. En ese sentido, planteó que “hay un camino distinto para el país, que es el de una sociedad que se une, enfrenta los problemas y construye futuro de manera colectiva”.

De la actividad participaron los ministros de Educación, José Goity, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; el secretario de Vinculación Regional y Asuntos Electorales, Roberto Vergé; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov; el presidente comunal de Hughes, Mauricio Donati; la directora de la institución, Marisa Castiñeira, y el presidente de la cooperadora escolar, Hernán Seibene.

Enrico, se refirió a las características del nuevo edificio y al impacto de la inversión. “Es una escuela funcional, pensada para un mantenimiento sencillo, que además generó empleo durante su construcción. Cuenta con diez aulas, laboratorio, salón de usos múltiples, cantina y espacios para la cooperadora”, detalló.

Por su parte, la directora señaló que la inauguración “corona años de esfuerzo, perseverancia y trabajo colectivo”. También valoró la concreción de la obra y remarcó que “la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y el progreso de las comunidades se vuelven posibles cuando las decisiones se concretan”. “Hoy nuestros jóvenes tienen una casa propia donde proyectar su futuro”, agregó.

Seibene, expresó la expectativa de la comunidad educativa y repasó: “Después de diez años de gestiones y pedidos, vemos concretado este objetivo. Ahora queda el compromiso de cuidar y sostener este edificio para las próximas generaciones”, indicó.

Infraestructura educativa

La obra, a cargo de la empresa De Paoli y Trosce Constructora, abarca una superficie total de 5.000 metros cuadrados. El establecimiento cuenta con un patio central de 1.600 metros cuadrados para actividades recreativas, una cancha multideportiva, diez aulas, un aula-taller equipada para prácticas de ciencias, un salón de usos múltiples de 215 metros cuadrados y una biblioteca de 110 metros cuadrados.

El proyecto incluyó además mejoras en el entorno urbano inmediato. Se ejecutó pavimento de hormigón armado con cordón cuneta sobre los tres frentes del predio y se realizó el entubamiento de la zanja de calle José Hernández, lo que mejora la accesibilidad, la seguridad y la circulación en el sector.

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