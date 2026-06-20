La Capital | La Región | escuela secundaria

La escuela secundaria a la que asistió el gobernador tiene ahora edificio propio

Es la Nº 224 “Patagonia Argentina”, en Hughes, el pueblo de origen de Maximiliano Pullaro. La obra superó los 6.350 millones de pesos

20 de junio 2026 · 14:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
“Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo

“Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo, su esfuerzo y su producción, aunque muchas veces reciben mucho menos de lo que merecen”, sostuvo el mandatario santafesino.

En Hughes, la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina” ya cuenta con edificio propio. La inauguración se realizó este jueves y la obra, que demandó una inversión superior a los 6.350 millones de pesos, forma parte del plan provincial de infraestructura educativa. Se trata además de la institución a la que asistió el actual gobernador Maximiliano Pullaro, oriundo de esa localidad.

Durante el acto, el foco estuvo puesto en el valor de la educación pública y en el aporte de las comunidades del interior. “Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo, su esfuerzo y su producción, aunque muchas veces reciben mucho menos de lo que merecen”, sostuvo el mandatario santafesino.

Al dirigirse a los estudiantes, también remarcó que “con esfuerzo y compromiso, los sueños y proyectos que hoy tienen pueden hacerse realidad”, y llamó a “trabajar juntos” para fortalecer la comunidad y la provincia. En ese sentido, planteó que “hay un camino distinto para el país, que es el de una sociedad que se une, enfrenta los problemas y construye futuro de manera colectiva”.

De la actividad participaron los ministros de Educación, José Goity, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; el secretario de Vinculación Regional y Asuntos Electorales, Roberto Vergé; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov; el presidente comunal de Hughes, Mauricio Donati; la directora de la institución, Marisa Castiñeira, y el presidente de la cooperadora escolar, Hernán Seibene.

Enrico, se refirió a las características del nuevo edificio y al impacto de la inversión. “Es una escuela funcional, pensada para un mantenimiento sencillo, que además generó empleo durante su construcción. Cuenta con diez aulas, laboratorio, salón de usos múltiples, cantina y espacios para la cooperadora”, detalló.

Por su parte, la directora señaló que la inauguración “corona años de esfuerzo, perseverancia y trabajo colectivo”. También valoró la concreción de la obra y remarcó que “la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y el progreso de las comunidades se vuelven posibles cuando las decisiones se concretan”. “Hoy nuestros jóvenes tienen una casa propia donde proyectar su futuro”, agregó.

Seibene, expresó la expectativa de la comunidad educativa y repasó: “Después de diez años de gestiones y pedidos, vemos concretado este objetivo. Ahora queda el compromiso de cuidar y sostener este edificio para las próximas generaciones”, indicó.

Infraestructura educativa

La obra, a cargo de la empresa De Paoli y Trosce Constructora, abarca una superficie total de 5.000 metros cuadrados. El establecimiento cuenta con un patio central de 1.600 metros cuadrados para actividades recreativas, una cancha multideportiva, diez aulas, un aula-taller equipada para prácticas de ciencias, un salón de usos múltiples de 215 metros cuadrados y una biblioteca de 110 metros cuadrados.

El proyecto incluyó además mejoras en el entorno urbano inmediato. Se ejecutó pavimento de hormigón armado con cordón cuneta sobre los tres frentes del predio y se realizó el entubamiento de la zanja de calle José Hernández, lo que mejora la accesibilidad, la seguridad y la circulación en el sector.

>>Leer más: "Hughes es un lugar que quiere todo el mundo, los pibes se van y vuelven"

Noticias relacionadas
“El Día de la Bandera es una oportunidad para homenajear a Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria, y para fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto y el amor por los símbolos que representan a todos los argentinos”.

Día de la Bandera: actos y celebraciones en distintos puntos del interior provincial

La formación estará a cargo de Carlos Vignales, director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino (Sección Santa Fe), reconocido referente en la capacitación de entrenadores y formadores de la disciplina. 

Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes

Con el objetivo de garantizar mejores servicios, espacios públicos de calidad, viviendas seguras y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes del barrio, el gobierno de Santa Fe lleva adelante una intervención integral en Remanso Valerio, en articulación con la Municipalidad de Granadero Baigorria.

Inauguraron la puesta en valor de la plaza Cristo de las Redes en el barrio Remanso Valerio de Baigorria

Tras difundirse las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Chiarella cuestionó con dureza la conducta del motociclista y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de maniobras pueden generar. 

Solicitan una sanción ejemplar para motociclista temerario de Venado Tuerto

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Lo último

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Un futbolista de 22 años sufrió un ACV y murió tras permanecer casi 20 días en un hospital

Un futbolista de 22 años sufrió un ACV y murió tras permanecer casi 20 días en un hospital

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Pullaro levantó la bandera del interior en el 20 de Junio: "Los santafesinos somos rebeldes"

"Vengo a hablar desde la obra y no desde la queja", dijo el gobernador de Santa Fe. Luego reclamó inversión nacional en infraestructura productiva

Pullaro levantó la bandera del interior en el 20 de Junio: Los santafesinos somos rebeldes
Javkin destacó que Rosario mira a la Argentina con la frente en alto el 20 de Junio
Política

Javkin destacó que "Rosario mira a la Argentina con la frente en alto" el 20 de Junio

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer
Política

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

El campo popular declaró al presidente persona no grata en Rosario en la plaza Pringles

Por Matías Petisce
Política

El campo popular declaró al presidente "persona no grata en Rosario" en la plaza Pringles

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Argelia se quejó ante la Fifa porque el árbitro del partido ante Argentina no expulsó a Messi

Argelia se quejó ante la Fifa porque el árbitro del partido ante Argentina no expulsó a Messi

Ovación
¿Ronaldinho vuelve a jugar?: el anuncio de un club italiano que sacudió al mundo del fútbol
Ovación

¿Ronaldinho vuelve a jugar?: el anuncio de un club italiano que sacudió al mundo del fútbol

¿Ronaldinho vuelve a jugar?: el anuncio de un club italiano que sacudió al mundo del fútbol

¿Ronaldinho vuelve a jugar?: el anuncio de un club italiano que sacudió al mundo del fútbol

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Argelia se quejó ante la Fifa porque el árbitro del partido ante Argentina no expulsó a Messi

Argelia se quejó ante la Fifa porque el árbitro del partido ante Argentina no expulsó a Messi

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado
La Ciudad

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales
La Ciudad

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales