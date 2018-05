Chamot no pudo con lo que se propuso

A Chamot lo llamaron para que tomara un hierro caliente y el ex defensor de Central y la selección aceptó gustoso el desafío. Lo hizo por sus deseos de dirigir al primer equipo y por el amor que siente por Central, pero su aporte no tuvo incidencia directa en lo que el equipo necesitaba. Claro que sería una locura caerle con al Flaco por este presente de Central. No sería justo.

De igual forma, ese despertar anímico que alguien imagino que le podía dar a los jugadores estuvo lejos de concretarse. En el medio se le pueden achacar algunos errores, que de hecho los tuvo, como probar un equipo para ir a Arsenal y al día siguiente cambiar prácticamente todo; como mandar a calentar a Tobio para reordenar el equipo y sufrir dos goles más mientras el defensor siguió calentando; como no entender anoche que debía mover el banco más temprano.

Todo esos errores seguramente le servirán en el futuro, pero de lo que no hay dudas es que tras el alejamiento de Leo Fernández, el nombre elegido no pudo lograr lo que el equipo necesitaba.