La Capital | La Región | Encuentro

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

La actividad se desarrolló en el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, una conmemoración impulsada por la provincia de Santa Fe a partir del 15 de junio

20 de junio 2026 · 11:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
La iniciativa tuvo continuidad luego de la experiencia realizada el año pasado en María Susana y volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de participación activa para las personas mayores. 

La iniciativa tuvo continuidad luego de la experiencia realizada el año pasado en María Susana y volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de participación activa para las personas mayores. 

En las instalaciones del Club Atlético San Jorge se llevó a cabo el Encuentro de Colonias para Adultos Mayores del departamento San Martín, una jornada de integración, recreación y convivencia que reunió a participantes de San Jorge, El Trébol y Sastre.

La actividad se desarrolló en el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, una conmemoración impulsada por la provincia de Santa Fe a partir del 15 de junio, fecha en la que se celebra internacionalmente esta jornada de concientización.

Actividades

Durante el encuentro, alrededor de 60 adultos mayores compartieron una intensa agenda de actividades que incluyó bailes, mateadas, actividad física, uso de la pileta climatizada, propuestas artísticas, bochas, tejo y campeonatos de cartas. Además, los participantes disfrutaron de un desayuno y un almuerzo especialmente organizados para la ocasión.

La iniciativa tuvo continuidad luego de la experiencia realizada el año pasado en María Susana y volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de participación activa para las personas mayores.

Espacios de encuentro

El senador provincial Esteban Motta acompañó la jornada y destacó la relevancia de este tipo de propuestas. “Los adultos mayores tienen un enorme valor para la comunidad. Son quienes construyeron gran parte de lo que hoy somos y merecen espacios donde puedan encontrarse, disfrutar y sentirse protagonistas”, señaló.

Además, remarcó que “dignificar esta etapa de la vida implica generar oportunidades para compartir, mantenerse activos y fortalecer los vínculos sociales. Cada una de estas actividades es una forma concreta de reconocer y agradecer todo lo que han aportado a nuestras comunidades”.

Noticias relacionadas
El intendente Alberto Ricci había señalado al momento de abrir el registro que los fondos obtenidos por la venta de estos 60 terrenos serán destinados a la compra de un predio de mayores dimensiones.

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

“El Día de la Bandera es una oportunidad para homenajear a Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria, y para fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto y el amor por los símbolos que representan a todos los argentinos”.

Día de la Bandera: actos y celebraciones en distintos puntos del interior provincial

La formación estará a cargo de Carlos Vignales, director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino (Sección Santa Fe), reconocido referente en la capacitación de entrenadores y formadores de la disciplina. 

Clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil en Timbúes

Con el objetivo de garantizar mejores servicios, espacios públicos de calidad, viviendas seguras y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes del barrio, el gobierno de Santa Fe lleva adelante una intervención integral en Remanso Valerio, en articulación con la Municipalidad de Granadero Baigorria.

Inauguraron la puesta en valor de la plaza Cristo de las Redes en el barrio Remanso Valerio de Baigorria

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Lo último

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación
La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Ovación
Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento