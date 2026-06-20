Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

La actividad se desarrolló en el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, una conmemoración impulsada por la provincia de Santa Fe a partir del 15 de junio

La iniciativa tuvo continuidad luego de la experiencia realizada el año pasado en María Susana y volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de participación activa para las personas mayores.

En las instalaciones del Club Atlético San Jorge se llevó a cabo el Encuentro de Colonias para Adultos Mayores del departamento San Martín , una jornada de integración, recreación y convivencia que reunió a participantes de San Jorge, El Trébol y Sastre.

La actividad se desarrolló en el marco del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, una conmemoración impulsada por la provincia de Santa Fe a partir del 15 de junio, fecha en la que se celebra internacionalmente esta jornada de concientización.

Durante el encuentro, alrededor de 60 adultos mayores compartieron una intensa agenda de actividades que incluyó bailes, mateadas, actividad física, uso de la pileta climatizada, propuestas artísticas , bochas, tejo y campeonatos de cartas. Además, los participantes disfrutaron de un desayuno y un almuerzo especialmente organizados para la ocasión.

La iniciativa tuvo continuidad luego de la experiencia realizada el año pasado en María Susana y volvió a poner en valor la importancia de generar espacios de participación activa para las personas mayores.

Espacios de encuentro

El senador provincial Esteban Motta acompañó la jornada y destacó la relevancia de este tipo de propuestas. “Los adultos mayores tienen un enorme valor para la comunidad. Son quienes construyeron gran parte de lo que hoy somos y merecen espacios donde puedan encontrarse, disfrutar y sentirse protagonistas”, señaló.

Además, remarcó que “dignificar esta etapa de la vida implica generar oportunidades para compartir, mantenerse activos y fortalecer los vínculos sociales. Cada una de estas actividades es una forma concreta de reconocer y agradecer todo lo que han aportado a nuestras comunidades”.