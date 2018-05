Chamot: "Ahora hay que salir a jugar y hacerlo bien"

"Ahora hay que salir a jugar y hacerlo bien". José Chamot acepta gustoso el desafío. Entiende que su situación actual se enmarca dentro de un cuadro de necesidad, pero acepta la responsabilidad que le cabe para los tres partidos que le restan a Central. Y confía en que los jugadores que elija saldrán a la cancha con la capacidad necesaria como para torcer el mal presente.

"El objetivo es armar un equipo sólido, aunque eso lleva un tiempo y un proceso. Me hubiese gustado trabajar un poco más, pero las excusas en el fútbol no sirven. Ahora hay que salir jugar y hacerlo bien. Los once que van a entrar lo van a hacer convencidos de que tienen que lograr el objetivo, que es ganar", deslizó el Flaco, quien no le esquiva al bulto y asume el rol de conductor. "El responsable soy yo. Soy yo quien elige y hace jugar al jugador. Todo tiene que caer sobre mí. Mi compromiso es sacar resultados, si es posible jugando bien, pero el camino tiene que ser ese. El tiempo es corto pero me hago responsable de todo. Lo que quiero es liberar al futbolista para que piense sólo en jugar. Quiero que estén bien de la cabeza, desde lo táctico y convencidos con la idea que uno propone", apuntó.

Serán apenas cuatro partidos (habrá uno más, por Copa Argentina) los que estará al frente del equipo, pero Chamot dice estar convencido de lo que busca. De allí la convicción a la hora de señalar que "sé que tengo una gran responsabilidad y que me juego mucho. Pero no me interesa Chamot, sino lo que me interesa es Central. Entiendo que Central está por encima de los nombres. Me duele mucho no tener el tiempo necesario, pero es así y los jugadores los tenemos".

"Ganando crece la autoestima y da tranquilidad para trabajar. Lo que busco es un ambiente ideal para llegar al partido en Brasil. Rescato la buena predisposición de los futbolistas y las ganas que tienen. Me pusieron en un lindo problema", dijo el flamante DT del primer equipo.

El Flaco fue consultado sobre si iba a buscar amalgamar rápidamente experiencia con juventud y en ese sentido dijo: "Somos profesionales y están todos a disposición. Es una gran responsabilidad, pero si uno está en un plantel de fútbol deben estar a la altura de cualquier competencia. Sí es verdad que el jugador de experiencia transmite otra cosa y que tiene una tranquilidad mental distinta".

Y no cree que porque Arsenal ya haya descendido la historia les resulte más sencilla. "Los equipos como está hoy Arsenal están liberados porque no tiene por qué luchar y el jugador busca mostrarse. Pero no depende de ellos, sino de nosotros, de entender que representamos a una institución importante y que tenemos que salir a ser protagonistas", apuntó.

Apostillas

A un predio ajeno y muchos testigos

La cantidad de agua caída en los últimos días puso en evidencia, una vez más, el problema que le genera al primer equipo no contar con una cancha de césped sintético. Por eso el miércoles Chamot no pudo hacer fútbol y también ese día tuvieron que buscar un lugar para poder trabajar normalmente. Ayer los canallas se trasladaron a un predio de Funes, en el que había muchos chicos, quienes no desaprovecharon la oportunidad para fotografiarse con los futbolistas.

Los nombres del equipo alternativo

Chamot dijo que en la práctica de ayer evaluó no sólo al supuesto equipo titular, sino al alternativo y que de este último vio algunos muy buenos rendimientos. Los once que el Flaco paró frente a los titulares fueron: Di Fulvio; Nahuel Gómez, Nicolás Giménez, Luciano Recalde y Elías Gómez; Lovera, Maxi González, Gil y López Pissano; Herrera y Ruben. El único que en el medio del ensayo cambió de equipo fue Ruben.

Días para los últimos partidos del semestre

Central jugará ante Juventud Antoniana, por los 32 avos de final de la Copa Argentina, el viernes 18 de mayo. Sólo resta saber el escenario, pero casi seguro será en Santa Fe. Mientras, el partido contra Estudiantes, por la última fecha de la Superliga, se disputará el lunes 14, a las 19, con televisación de TNT Sports.