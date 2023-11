Cervera: "Tenía muchas ganas de hacer un gol con nuestra gente en las tribunas"

“Fue una alegría inmensa, lo venía buscando desde que llegué y no había tenido la posibilidad . Ahora que se me dio estoy más tranquilo, pero la felicidad es también porque ese gol ayudó para ganar el partido”, expresó Cervera.

¿Esperabas con ansiedad tu primer gol en el Gigante?

Obvio que tenía ganas de hacer un gol en nuestra cancha, con toda la gente en las tribunas. Es algo hermoso y tuve la suerte de que finalmente llegó. Ojalá que de acá en adelante lleguen muchos más.

¿En lo personal, en qué sentís que te aporta?

Me va a dar tranquilidad para no volverme loco. Por supuesto me suma confianza para los partidos que vienen y esto corre para lo individual como lo colectivo.

Cervera3VB.jpeg Cervera fue sincero y admitió que aún le cuesta la adaptación a primera división. Espera ansioso la pretemporada. Virginia Benedetto / La Capital

¿Te aclimataste rápido a Central, a la primera división?

Más o menos, porque el cambio fue bastante grande. Fue el cambio de ciudad, el cambio de lo significa llegar a un equipo nuevo y ni hablar el cambio de categoría. No es fácil adaptarse tan rápido y si bien me costó, de acá a fin de año quiero ir tranquilo y sin tanto apuro.

En el cambio de categoría, ¿dónde notas la mayor diferencia, porque la marca en la Primera Nacional es bastante más agresiva?

Y, el ritmo de juego es distinto porque en primera se juega muchísimo más rápido. También hay mucha diferencia en el estado de los campos de juego, en primera las canchas están en mucho mejor estado y eso te da otra velocidad en el juego. Es cuestión de tiempo, de seguir buscando la adaptación y de ponerme a tono desde lo físico.

Toledo y Bianchi llegaron a principios de año y les costó un poco más de tiempo insertarse en el equipo. A vos, por distintas circunstancias, te tocó hacerlo más rápido.

Sí, es todo un tema el cambio de chip, pero el hecho de haber jugado ya varios partidos como titular es fundamental. No es lo ideal llegar con el campeonato empezado, pero la pretemporada que viene me va a venir muy bien.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1718717560580116587&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL SEGUNDO DEL CANALLA



Jaminton Campaz lo asistió a Ariel Cervera que la empujó para el 2-0 de Rosario Central sobre Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LLfqTm5DHA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

¿Te sienta bien la posición de centrodelantero?

Me gusta jugar de 9, pero no tendría problemas en jugar con otro punta y estar más acompañado, pero obviamente eso es todo decisión del entrenador.

¿En Aldosivi jugabas en esa posición o cumplías alguna otra función?

Este año jugué algunos partidos como extremo, pero no muchos, y también jugué como doble 9, junto a Claudio Riaño. Cuando pasaba eso a Claudio lo ponían más de punta y yo jugaba un poco más suelto. También tuve partidos como centrodelantero solo, cuando Claudio estaba lesionado, y trato de adaptarme a lo que me pide el técnico.

¿Cuando se dio la posibilidad de venir a Central hablaste algo con Riaño, te aconsejó, te contó de lo que había sido su experiencia en el club?

Mirá, fue medio raro porque me enteré de un día para el otro que se había cerrado lo de Central, pero cuando apareció el tema de la oferta hablamos un poco y ahí sí le pregunté cómo era el club. Me dejó fascinado cuando me contó cómo era el club y cómo se vivía el fútbol en Central. Igual fue todo muy rápido y no pude hablar demasiado.

¿Cuánto más sencillo se hace para un 9 cuando la pelota llega muchas veces y con claridad al área y cuánto más fácil es teniendo un jugador como Campaz al lado?

Con un jugador como Jaminton todo se hace más fácil. En los partidos en los que el equipo no llega mucho obviamente que el 9 queda expuesto, pero hay que estar tranquilo para aprovechar el momento y tratar de ser contundente cuando la pelota te llega.

Cervera2CML.jpg El primero de Cervera en Central. El delantero tuvo su debut goleador con la camiseta canalla en el partido ante Gimnasia. Celina Muti Lovera / La Capital

Imagino que después del partido le habrás agradecido a Jaminton las dos asistencias que te dio.

Muy agradecido al Bicho por todo lo que hizo. Es un jugador que uno siempre trata de aprovechar. Voy a intentar entenderlo más para que a esos desbordes que tiene, que son muchos por partido, les pueda sacar el mayor provecho.

¿Cuál es el pedido especial de Russo hacia vos?

Me pide que no pierda la referencia de arriba, que me quede entre los dos centrales, pero que de mitad de cancha hacia adelante que me mueva mucho. Uno siempre busca las diagonales a espaldas de los centrales, pero también estar siempre adentro del área en cada desborde de los extremos.

¿Qué esperan de los tres partidos que les quedan?

No son partidos fáciles. Ahora se viene Barracas, que es un equipo duro. Esperemos sacar adelante los partidos que nos quedan de visitante, que es donde más nos está costando. Queremos sacar los puntos necesarios para mantenernos en zona de Copa Libertadores.

Cervera4VB.jpeg Tobías Cervera dijo sentirse cómodo como 9, pero que también el gusta jugar como acompañante de otro delantero de área. Virginia Benedetto / La Capital

Esto que nombrás de lo que les cuesta de visitante viene de arrastre, ¿le encuentran una explicación a lo que les pasa?

Sabemos que es lo que nos pasa y es algo lógico porque de local contamos con nuestra gente, lo que nos motiva mucho más. También son partidos, por ahí jugando de visitante no estás en uno de esos días y encima no tenés a tu gente que te levante. Pero no somos el único equipo del fútbol argentino al que le cuesta ganar de visitante. Haremos lo posible en estos dos partidos que nos quedan afuera.

Con poquito más podrían asegurar el puesto en Sudamericana, ¿se tienen fe de meterse también entre los cuatro primeros del grupo?

Por supuesto. El foco está en los puestos de copa y si es Libertadores mejor, pero tenemos muy en claro que todo lo que sumemos para las copas internacionales nos va a servir para meternos entre los primeros cuatro. La ilusión es pelear por todo.