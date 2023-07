Rosario Central y un desperdicio gigante en Arroyito

Llamó la atención que fuera Malcorra quien se hiciera cargo del remate, no porque no fuera el indicado para patear (lo había hecho ya dos veces en el torneo y ambos terminaron en gol), sino porque contra Colón el encargado de asumir la responsabilidad había sido Alejo Veliz, que esta vez también estaba en cancha. Lo cierto es que la quiso cruzar y Andújar le adivinó la intención. Después vio el cambio de posición del 10 y la salida de la cancha, con algún que otro silbido.

El arquero de Estudiantes atajó el remate cruzado de Ignacio Malcorra y evitó la caída del arco del Pincha.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/NWnNuRgxYF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 5, 2023

Pero eso no es lo importante, sino el dolor de cabeza que le provoca a un equipo no aprovechar tamaña posibilidad. Porque si se tratara de un equipo que genera muchas situaciones por partido vaya y pase, pero a este Central no le sobra nada y encima venía de un primer tiempo en el que prácticamente no había pateado al arco. De allí el lamento. Y qué decir de la de Veliz del final, en la que eligió pegarle como venía.