Central y Platense, mismas necesidades y urgencias

Está en vías de desarrollo colectivo. También está a la vista que viene acarreando una problemática que por el momento parece no encontrar una solución. Central no logra adquirir esa dosis de regularidad que le permita hacer pie con firmeza en esta Liga Profesional, que lidera con cierta holgura River. El canalla atraviesa un frente gris con las luces deportivas bajas. Acumula tres partidos masticando impotencia. Tres fechas donde en dos ocasiones no pudo sostener el triunfo y terminó consiguiendo ambos empates. Aunque la última presentación fue más dolorosa porque quedó doblado a merced de Talleres ante una marea impresionante de almas auriazules en Córdoba. La cita de este domingo, que empezará a las 14, no pasará desapercibida para los habitantes de Arroyito. El equipo de Miguel Russo tendrá frente a sus narices a un Platense que también viene transitando las últimas fechas a los ponchazos. Será un duelo de necesitados y con las mismas urgencias por volver a obtener un triunfo.