Central agradeció el apoyo de las fuerzas de seguridad en el operativo del Monumento El club de Arroyito difundió un comunicado para agradecer "la colaboración en la organización del festejo de la Supercopa Internacional" 30 de septiembre 2026 · 08:57hs

Foto: La Capital / Leo Vincenti Los festejos de Central en el Monumento a la Bandera con ataúd incluido

La comisión directiva de Rosario Central difundió en las redes sociales del club un comunicado en el que agradeció el apoyo que obtuvo de las autoridades locales y provinciales en todo lo que fue la organización del operativo de seguridad en los festejos por la obtención de la Súper Copa Internacional.

Lo hizo una vez finalizados los festejos en el Monumento a la Bandera, a la una de la madrugada, el club de Arroyito difundió en X, Instagram y Facebook un comunicado en el que expresó: "El Club Atlético Rosario Central agradece a la Municipalidad de Rosario y a todas las fuerzas de seguridad de la provincia y la Nación por su colaboración en la organización del festejo de la Supercopa Internacional del plantel profesional y nuestra gente."

Los festejos de Central en el Monumento Central festejó anoche con su gente la obtención de la Súper Copa Internacional el sábado pasado al vencer a Estudiantes de La Plata, y lo hizo en el lugar más emblemático de la ciudad: el Monumento a la Bandera. Allí se congregaron varios miles de hinchas centralistas e incluso se sumó el plantel y el cuerpo técnico campeón, con Angel Di María a la cabeza, que llegó al lugar en un micro sin techo.

El Club Atlético Rosario Central agradece a la Municipalidad de Rosario y a todas las fuerzas de seguridad de la provincia y la Nación por su colaboración en la organización del festejo de la Supercopa Internacional del plantel profesional y nuestra gente. pic.twitter.com/WTDaKzaGuo — Rosario Central (@RosarioCentral) September 30, 2026 Los festejos sobre la avenida Belgrano se desarrollaron con normalidad, sin incidentes, pero avanzada la noche un grupo de hinchas canallas se dirigió a la zona del parque Independencia donde se produjeron incidentes.