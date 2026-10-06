Central y Newell's miran las tablas de cara al último tramo del torneo Clausura

Cuando faltan cinco fechas para el cierre de la fase regular, el Canalla y La Lepra están atentos a los playoffs, donde podrían cruzarse en octavos de final

El fútbol argentino se acerca al cierre de la temporada y el torneo Clausura va camino a su definición de la etapa regular , para dar paso a los playoffs que definirán al nuevo campeón. A falta de cinco fechas, Newell's pelea por asegurarse la clasificación a octavos de final, mientras que Central también mira de reojo la tabla anual .

El Canalla empató 1 a 1 ante Banfield este lunes y no pudo recortar distancia con los líderes de la tabla acumulada del 2026, la misma que lo consagró el año pasado. Si bien el equipo de Jorge Almirón apunta a pelear por quedarse con el título, también busca lograr la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores .

Por su parte, la Lepra logró cambiar la cara de la mano de Frank Darío Kudelka y dejó atrás la lucha en la zona baja del campeonato. Tras el empate sin goles ante Lanús el sábado pasado, junto a otros resultados que lo favorecieron, se acomodó en los puestos de playoffs y buscará conseguir su primer boleto a octavos bajo este formato en la Liga Profesional.

Por el momento, ambos equipos se encuentran en la zona de clasificación a playoffs en este Clausura y se encontrarían en octavos de final en un duelo a eliminación directa si se mantienen en las mismas posiciones al finalizar la etapa regular.

El Canalla y la Lepra pelean en sus zonas por clasificar a los octavos del Clausura.

Cómo están las tablas del torneo Clausura

En la Zona A, Newell's se ubica en el 6º puesto con 17 puntos, al igual que Lanús, Gimnasia de Mendoza e Independiente. La diferencia de gol (+3) lo ubica por detrás del Granate (+4) pero por delante del Lobo (+2) y el Rojo (-1).

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El punto clave para los de Kudelka es que lograron estirar su distancia con los perseguidores. Los primeros dos equipos que están fuera de los puestos de clasificación son Estudiantes y Unión, ambos con 13 unidades en el 9º y 10º lugar. Por eso, la Lepra les sacó 4 puntos de ventaja que deberá mantener para pensar en los playoffs.

En tanto, Central se acomodó en el 3º puesto de la Zona B con 19 unidades, igualado con Belgrano y Huracán. Detrás del líder Argentinos Juniors (21 puntos), el Pirata se posiciona como escolta gracias a la diferencia de gol (+5) y el Canalla (+3) supera al Globo (también +3) por los goles a favor (12 de los de Arroyito contra 11 de los de Parque Patricios).

La particularidad en este grupo es que las distancias son menores. Independiente Rivadavia y Gimnasia aparecen detrás con 18 puntos, Sarmiento los persigue con 16 unidades y Barracas Central es el último clasificado con 15. Cabe destacar que los de Junín tienen un partido pendiente ante River, que se ubica fuera de la zona de clasificación con 13 unidades, por lo que ambos podrían escalar en la tabla. De igual manera, Central tiene una ventaja de 6 puntos con los equipos que quedarían eliminados.

La lucha de la tabla anual

A su vez, varios de estos equipos se ilusionan con quedarse con el título de la tabla anual y clasificar a la próxima Copa Libertadores. Esta lucha parece tener un frente aún más abierto y la definición se extenderá hasta los últimos partidos de la fase regular del torneo Clausura.

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Independiente Rivadavia lidera esta tabla con 52 puntos, pero no puede relajarse ya que Boca y Argentinos Juniors lo persiguen con 50 unidades. Tanto la Lepra mendocina como el Xeneize se quedarían con los boletos directos a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el Bicho iría al repechaje (menor diferencia de gol).

Detrás aparecen todos los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, con Vélez (49 puntos), Central (47), Instituto (46), Belgrano (45), Estudiantes y Gimnasia de La Plata (ambos con 44). Fuera de la zona de copas internacionales asoman River (42 unidades y un partido menos), Lanús (41), Huracán (41) e Independiente (41), quienes podrían heredar esos lugares si alguno de los equipos clasificados se corona en algún otro certamen (Clausura, Copa Argentina, Libertadores o Sudamericana).