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Jorge Almirón dijo que Central mereció el punto: "No era lo que veníamos a buscar"

"El equipo mereció el empate, hizo un desgaste enorme", declaró el entrenador de Central sobre la excursión de su equipo en la cancha de Banfield

6 de octubre 2026 · 00:18hs
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Jorge Almirón dijo que Central mereció el punto: No era lo que veníamos a buscar

"El empate fue justo". El entrenador de Central, Jorge Almirón, consideró que el 1 a 1 frente a Banfield se ajustó a lo sucedido en el partido. Y sobre la chance desperdiciada de convertirse en el único líder de la zona B y acercarse más a la cima de la tabla general, declaró: "No era lo que veníamos a buscar".

"No era lo que veníamos a buscar. Fue un partido duro, sobre todo el primero tiempo. Perdimos muchas pelotas en el medio. Había espacios para atacar. Estábamos muy acelerados”, reflexionó el técnico canalla.

Si bien fue crítico sobre la producción canalla durante la primera etapa, consideró que el equipo creció en los últimos 45'. “El segundo tiempo fue todo nuestro. Por lo que se vio, el empate fue justo", sostuvo.

El entrenador volvió a repasar las falencias que tuvo el equipo durante parte del encuentro. "No estuvimos precisos y cuando perdés muchas pelotas fáciles te atacan. Muchas veces quedamos jugando mano a mano", señaló.

"En el primer tiempo no tuvimos claridad y ellos lo aprovecharon, fueron más dinámicos. En el segundo corrimos más, presionamos. No hubo tantas situaciones de gol, pero el juego fue nuestro", dijo.

La Supercopa ganada y lo que pudo influir

Cuando se lo consultó si la conquista canalla en la Supercopa Internacional pudo sacar de eje a los futbolistas, manifestó: "No debería. Hay jugadores grandes, de experiencia, que tienen que conectar enseguida".

Acerca de la salida obligada de Gaspar Duarte, dijo: "Es una lástima. Fue un golpe fuerte. Lo evaluarán y no quiero hablar de más porque no se lo que le pasó".

Almirón destacó las condiciones de Giovani Cantizano, responsable del gol del empate. "Es un jugador confiable. Cuando tiene la pelota no la pierde. Ayuda en el aspecto defensivo. Asume la responsabilidad y empata el partido. Estoy contento por el momento que tiene", manifestó.

"El equipo mereció el empate. Se hizo un desgaste enorme. Son dos puntos que dejamos y los tenemos que recuperar el fin de semana que viene, con un rival directo (Independiente Rivadavia)", agregó.

"Vino muchísima gente y emociona el acompañamiento. Queríamos darle el triunfo y no se nos dio", concluyó.

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