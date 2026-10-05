Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

El Canalla jugó un partido muy flojo. Banfield lo superó toda la noche y dispuso de chances claras. El juvenil Cantizano lo rescató para el 1 a 1

La noche de Banfield en la previa tenía todo a pedir de Central . Porque unos tres mil canallas coparon la popular visitante del Florencio Sola. Los pibes alcanzapelotas de las inferiores del Taladro se sacaron fotos con su ídolo Ángel Di María en la entrada en calor. Y además los auriazules estrenaban el título y por ello hubo un pasillo de felicitaciones de parte de un rival que lo respetó por ese logro hasta el momento de jugar. Pero desde que la pelota rodó todo fue cuesta arriba. El Canalla fue una sombra en casi todo el desarrollo, fue superado y lo rescató el pibe Cantizano para el 1 a 1 reparador del final.

Central hizo casi todo mal en una noche muy pobre. No tuvo juego, intensidad, llegadas y lo más curioso fue que todos estuvieron casi para el aplazo. Sólo la inspiración del juvenil Cantizano para inventar un gol que rescató al equipo de lo que hasta allí era una pesadilla. El punto le sirve más en la tabla de la zona que en la acumulada. No fue un buen estreno del título. Al menos no perdió.

Desde los primeros minutos Central lucía mal parado. Hasta con algunas dudas de Jeremías Ledesma en las salidas, sin una buena visión por la deficiente iluminación. A los 15’ salió lesionado Gaspar Duarte y entró Julián Fernández. Central seguía incómodo, con el freno de mano. Recién pasada la media hora hubo un tiro débil de Di María para graficar la abulia del equipo de Almirón. Banfield lo superaba en intensidad y se animaba a llevarlo por delante.

El grandote Balboa corrió hacia el arco y Ledesma le ahogó el grito. Pero, a los 40 minutos, llegó lo que se intuía. En otra desatención en la salida canalla capturó la pelota Tomás Adoryan y sacó un latigazo desde afuera que dio en el palo derecho y se metió en el arco auriazul.

Fue la fruta madura que cayó del árbol ante un Canalla que jugó un primer tiempo espantoso. Estuvo inconexo, desconcentrado, impreciso, no manejó la pelota, no cambió el ritmo y no pudo dar tres pases seguidos. Central se fue al descanso envuelto en una gran decepción.

>>Leer más: Central está confirmado con dos cambios obligados para visitar al Taladro

Un segundo tiempo para intentar la remontada

En el inicio del complemento Central se adelantó en el campo y Banfield se replegó para la contra. El Canalla iba más por inercia que convicción. Y en los primeros diez minutos las dos claras fueron del Taladro. Un cabezazo de Balboa que se fue ancho y un remate de Adoryan que no tuvo precisión, pero el Canalla no reaccionaba cuando se habían consumido diez minutos del complemento.

Y lo pudo definir el propio Balboa cuando desde el punto penal le hizo un chichón al travesaño. Era la sentencia para el partido. Central a esa altura ya era un caos total. Y su limitado rival lo sometía en todas las valencias del juego.

Nadie hacía pie en el Canalla. Y no podía arrimarse ni de casualidad al arco del Taladro. Lo único positivo era que perdía apenas por un gol y que en el fútbol todo puede pasar.

Y cuando todo parecía perdido. A diez minutos del cierre, el Canalla sacó un conejo de la galera. Buen pase ofensivo de Ibarra y Cantizano frotó la lámpara. Controló la pelota y sacó un fierrazo abajo, inatajable para rescatar a Central en una noche que venía muy torcida.

Con cambios muy demorados ingresaron Ruben, el pibe Verón, Badaloni y Zaracho. Pero ya era demasiado tarde. Central evitó en el resultado besar la lona y sumó un punto, que para la lucha en la tabla acumulada tuvo sabor a muy poco, ya que lo dejó a cinco del líder Independiente Rivadavia, al que recibe el domingo en el Gigante. Un flojo partido auriazul, que por el pibe Cantizano logró al menos igualar.