A días del gran partido ante Racing, Russo tiene a Martínez y apuesta por Quintana

Para Central al año no terminó y por eso el plantel canalla desde este martes ya trabaja de cara al partido ante Racing (este domingo a las 21.30), por los cuartos de final de la Copa de la Liga , en el que Miguel Angel Russo seguramente realizará modificaciones, aunque claro, primero habrá una evaluación no sólo de la situación física de sus jugadores, sino un análisis del rival de turno. Por lo pronto, se espera el retorno de Damián Martínez , quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, y quien estaría en condiciones de retornar es Carlos Quintana , otro de los puntales del equipo.

El Gitano no sólo siempre fue bien considerado por Russo, sino que en los últimos encuentros, cuando se vio obligado a reemplazarlo, se la jugó por Komar y no por los marcadores de punta naturales que tiene en el plantel, tales los casos de Ismael Cortez (quedó afuera del banco en el último encuentro) y el juvenil Ulises Ciccioli .

En lo que tiene que ver con la evolución de Quintana el panorama parece haberse aclarado bastante después de lo que fue su ausencia contra Arsenal por la lesión que había sufrido en el choque ante River. Si no sucede nada raro, el Pelado podría ser tenido en cuenta por el entrenador, ya que trabajó de manera normal, junto al resto de sus compañeros.

Leer más: Central, un antes y un después tras el clásico

Se sabe que para Russo, Quintana es un jugador clave en la defensa, por eso lo utilizó siempre que pudo y si bien hace bastante que no juega (contra River salió en el entretiempo) se perdió un solo encuentro, el de Arsenal, ya que en el medio estuvo el parate por las eliminatorias sudamericanas. En el hipotético caso de que Quintana no esté al ciento por ciento desde lo físico, la función de segundo marcador central recaería nuevamente en Komar, pero no sería el caso.

Otro de los puestos a lo que habrá que prestarle atención es al lateral por izquierda, que siempre fue propiedad de Alan Rodríguez. La puerta que se le podría abrir a Agustín Sández (contra Arsenal jugó como segundo marcador central) tiene que ver con el poderío ofensivo de Racing.

Quintanaaaqaws.jpg Carlos Quintana se quedó afuera del último partido. No lo quisieron arriesgar, pero llegaría bien al domingo.

Pero las mayores dudas están en la conformación del equipo de mitad de cancha hacia adelante, donde Maximiliano Lovera y Agustín Toledo serán alternativas, dependiendo de qué tipo de partido imagine Russo.

>>Leer más: Central debe viajar a Salta para jugar los cuartos de final

Lovera fue titular en el último encuentro, en el que Central debía ganar sí o sí, por eso el técnico optó por romper el doble 5 de marca e incluir un futbolista de características más ofensivas como Lovera.

Lovera.jpg Maximiliano Lovera volvió tras la lesión y fue titular en Sarandí. Su presencia el domingo dependerá del equipo que piense Russo. Celina Muti Lovera / La Capital

Pero ahora la historia es otra. Se sabe que Racing es un equipo de buen pie, con un gran manejo del balón y quizá el técnico canalla opte por volver a un mediocampo un poco más aguerrido.

Incluso para el trascendental partido del domingo en Salta, Russo podría llegar a contar con Lautaro Giaccone, quien viene de un largo parate por un desprendimiento total del aductor. No obstante, su aporte sería para tenerlo como alternativa en el banco de relevos.

De esta forma, y aún faltando demasiados días para el partido, el probable de Central sería con: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana o Juan Cruz Komar y Alan Rodríguez o Agustín Sández; Kevin Ortiz y Agustín Toledo o Maximiliano Lovera; Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy.