Central y el karma de la falta de gol de sus centrodelanteros

En Central hay un problema en el último año al que no se le encuentra solución y no es un tema menor: la falta de gol de sus centrodelanteros. Hoy quien más lo sufre es Enzo Copetti, pero más allá de los nombres propios de turno, al Canalla le ha costado horrores hallar un 9 que pueda convertir seguido, algo que no logró ni siquiera en la estadía de su máximo ídolo, Marco Ruben. Encima, los centrodelanteros de los que se desprendió en el último mercado de pases sí facturan en sus respectivos equipos.