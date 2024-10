Central volvió a tropezar con la misma piedra y perdió ante Defensa y Justicia

Central nuevamente falló fuera de su estadio y con el mismo déficit de siempre cayó 2 a 1 contra Defensa y Justicia . Hablar de motivaciones cuando se tiene un compromiso fuera de su casa haciendo hincapié en el último resultado de local no sería un buen ejercicio periodístico. Porque cada vez que se presentaba fuera del Gigante, tras un triunfo o un empate como local, después el resultado y el rendimiento, le daban un cachetazo a ese vaticinio al equipo de Matías Lequi .

Esta vez la esperanza no solo pasaba por el último resultado conseguido en Génova y Cordiviola, sino por la imagen futbolística que exhibió el equipo de Matías Lequi ante Vélez. Pero los canallas volvieron a mostrar los vicios de siempre. Ya no importa el rival ni la situación. Enfrente estaba Defensa y Justicia que entró a la cancha sabiendo que era uno de los dos últimos del torneo junto a Barracas Central, tras el empate del guapo. Y no hubo caso.