Un entrenador de hockey fue detenido bajo la acusación de abusar y ultrajar a jugadoras adolescentes

Los hechos ocurrieron hace entre 13 y 14 años, pero una denuncia reciente reactivó la investigación y derivó en la detención

Un reconocido entrenador de hockey fue detenido por orden de la Justicia en el marco de una antigüa causa judicial en la que está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra el menos tres jugadoras adolescentes a las que dirigía.

Se trata de Horacio "Chacho " Asensio, quien está imputado por hechos que ocurrieron en 2012 y 2013 cuando era entrenador del Club Deportivo, en la ciudad bonaerense de Monte Hermoso. Asensio es un entrenador de prestigio en el mundo del hockey nacional.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la detención fue ordenada por la jueza Marisa Promé y ejecutada por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la división de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

Asensio fue detenido en su casa en Mar del Plata. En la actualidad, el entrenador dirige en el club Sporting de la ciudad balnearia.

Aunque trascendió hace más de una década, cuando un padre intimó a Asensio a abandonar Monte Hermoso tras conocerse los hechos, la causa permaneció en punto muerto debido a que las víctimas demoraron en declarar.

Sin embargo, en 2025 se produjo una declaración que terminó siendo clave para reactivar la causa y desembocar en la detención del entrenador.

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El entrenador abusaba de las jugadoras bajo amenaza

Una de las víctimas de abuso aseguró que Asensio las hacía pesarse desnudas, las obligaba a ducharse con él y les apoyaba el pene en el cuerpo. Según el testimonio, las intimidaba con la amenaza de que si no lo hacían, no progresarían en el hockey.

Asensio salió esposado de su casa en Mar del Plata y ahora será trasladado a Bahía Blanca, donde será indagado por la jueza Promé. Aunque la defensa podría pedir la prescripción de la causa, una denuncia reciente podría mantenerla viva.