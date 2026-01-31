Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Desde 2013 el Canalla enfrentó ocho veces al Millonario en Arroyito y solo perdió uno de esos duelos. El resto: 2 triunfos auriazules y 5 empates

Central. Di María intenta superar a Gonzalo Montiel, ambos campeones del mundo, en el último duelo jugado en el Gigante.

Desde que regresó a la primera división del fútbol argentino, en 2013, Rosario Central enfrentó ocho veces a River en el Gigante, y solo perdió uno de esos duelos. Del resto de los cruces, los auriazules lograron 2 triunfos y 5 empates. Las victorias coinciden con las últimas dos visitas de los Millonarios a Arroyito.

Mientras que el último éxito de River visitando al Canalla se dio por la Copa Maradona, en 2020, con un 2 a 0 a favor del equipo que dirigía Marcelo Gallardo, actual director técnico del millonario.

En esos ocho enfrentamientos entre Central y River no hubo ningún 0 a 0. Todo lo contrario, abundaron los goles. Es más, hubo dos empates 3 a 3.

En total, en esos cruces, Central convirtió 15 tantos, un promedio de casi 2 tantos por juego. Mientras que los Millonarios, que no se quedaron atrás, anotaron 14.

El canalla ganó los dos últimos partidos

En cuanto a las dos victorias que consiguió Central en esta racha, coinciden con las últimas dos presentaciones entre ambos en Arroyito. La primera de ellas se registró el 11 de noviembre de 2023, por la fecha 13 de la Copa de Liga de ese año. Ese día los auriazules se impusieron por 3 a 1 con goles de Luca Martínez Dupuy, González Pírez en contra, y Jaminton Campaz.

Mientras que el año pasado, el 6 de octubre y por la fecha 11, Rosario Central se impuso por 2 a 1, con los tantos de Franco Ibarra y Nacho Malcorra.

El detalle de los últimos cruces

Clausura 24/25 (F11) 06/10/25 2 a 1 (Ibarra y Malcorra)

Copa Liga 2023 (F13) 11/11/23 3 a 1 (Dupuy, Pírez e/c y Campaz)

Liga 23/24 (F26) 24/07/23 3 a 3 (Veliz x 2 y Pupy Ferreira)

Liga 2021 (F23) 28/11/21 2 a 2 (Ruben x 2)

Copa Maradona 29/11/20 0 a 2

Superliga 19 (F15) 15/02/19 1 a 1 (Allione)

Torneo 2016 (F4) 22/02/16 3 a 3 (Herrera y Larrondo x 2)

Torneo Final 13/14 (F2) 16/02/14 1 a 1 (Luna).

Y el choque del domingo también promete grandes emociones.