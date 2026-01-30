La Capital | Ovación | Central

Central presentó a Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández: sus primeras declaraciones

Los tres nuevos refuerzos hablaron en rueda de prensa y dijeron sus primeras palabras como jugadores canallas

30 de enero 2026 · 14:17hs
Alexis Soto

Alexis Soto, Pol Fernández y Julián Fernández en conferencia de prensa

Central presentó a sus tres nuevos refuerzos en Arroyo Seco este viernes al mediodía y tanto Alexis Soto como Pol Fernández y Julián Fernández conversaron ante los medios. Al inicio de la conferencia, los jugadores posaron con la camiseta puesta junto al director deportivo Federico Lussenhoff.

Antes de darles palabra a los protagonistas, el manager presentó a las flamantes incorporaciones y destacó la trayectoria deportiva cada uno de ellos haciendo hincapié en la felicidad que le generaba a él y también a la institución contar con estos jugadores en el Canalla.

Los jugadores no vinieron todos en igualdad de condiciones. Soto y Pol Fernández desembarcan en la ciduad luego de quedar libres en Defensa y Justicia y Godoy Cruz respectivamente, mientras que Julián Fernández desembarca a préstamo por un año proveniente de New York City.

Las declaraciones de los nuevos refuerzos de Central

Pol Fernández, quien ya tuvo un primer ciclo por el club, se mostró entusiasmado por volver a Central: "Estoy muy feliz, disfrutando el momento, muy contento de como me recibieron mis compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes. Espero estar a la altura del club".

Además, explicó que factor lo llevó a tomar esta decisión: "Conocer a Jorge (Almirón) fue un plus para tomar la decisión. Mis ganas desde que surgió esta posibilidad estaban desde el principio". En este sentido, agregó: "Hay que trabajar mucho, es un club que está haciendo las cosas muy bien".

Por su parte, Alexis Soto se refirió a sus sensaciones luego de disputar los dos primeros encuentros: "Fue hermoso el recibimiento de la gente en el primer partido, esa locura hermosa que tiene la gente de Rosario". En cuanto a su juego, aseguró: "La verdad que me sentí muy bien y espero seguir adaptándome para poder aportar lo mejor de mí".

Durante su presentación, Julián Fernández detalló el porqué decidió volver al fútbol argentino luego de debutar en Vélez: "El saber que vengo a un club a competir, a un club que tiene hambre de ganar fue lo que me gustó".

Por último, el extremo palpitó compartir cancha con Ángel Di María: "Todos ya sabemos lo que él puede dar, es lindo jugar al lado de él y hay que ayudarlo desde donde nos toque".

