Central va con todo su potencial por tres puntos clave en la lucha por la anual

El DT canalla Jorge Almirón dispuso los ingresos de Jaminton Campaz, Vicente Pizarro y Agustín Sández para recibir a Independiente Rivadavia

Jorge Almirón necesita que Central sume de a tres para mantenerse en carrera por la anual.

Frente a un partido importante, clave para las aspiraciones de mantenerse a tiro en la tabla anual, Central tiene equipo confirmado. Jorge Almirón definió los once que recibirán a Independiente Rivadavia en la vuelta al Gigante luego de ser campeón .

Como se esperaba, el Canalla tendrá en cancha todo su potencial, el menos así lo expresa la decisión del técnico con las variantes que realizó de acuerdo al último partido, ante Banfield.

En total serán tres los cambios que tendrá Central, con los regresos de Agustín Sández, Vicente Pizarro y Jaminton Campaz , en lugar de Alexis Soto, Giovanni Cantizano y Gaspar Duarte , respectivamente.

Sin dudas el retorno más importante es el del colombiano Campaz, quien viene de perderse los dos últimos encuentros por estar abocado a la selección de su país. Será el reemplazante del lesionado Duarte.

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Central volverá a tener mayor peso en la ofensiva con el regreso de Jaminton Campaz. Héctor Rio / La Capital

Pizarro siempre fue número puesto para Almirón, por lo que el chileno volverá a los once, pero no en lugar de Federico Pizarro como se preveía, sino que lo hará por Cantizano. Con esto, se intuye un cambio de esquema, con un 4-3-3 bien definido.

Mientras, Sández ya cumplió la fecha de suspensión por su expulsión en la Supercopa Internacional y es otro de los que recuperará la titularidad.

Los once de Central

De esta forma, Central recibirá a Independiente Rivadavia con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.