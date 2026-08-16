El uno por uno de Central: Alan Rodríguez se llevó todos los flashes con un golazo

En la noche de Buenos Aires, los jugadores más relevantes de Central ante Barracas fueron Alan Rodríguez, Axel Werner y Vicente Pizarro.
Los jugadores más destacados en Central ante Barracas fueron Alan Rodríguez, Axel Werner y Vicente Pizarro
Por Lucas Vitantonio
En la noche de Buenos Aires, los jugadores más relevantes de Central ante Barracas fueron Alan Rodríguez, Axel Werner y Vicente Pizarro.
Alex Werner 7,5: gran actuación del arquero con plena seguridad y tapadas clave, en especial en el cierre del partido.
Juan Giménez 5: volvió a jugar después de un año y si bien cometió algunos errores dio todo y rechazó siempre con vehemencia.
Facundo Mallo 6,5: buen partido del uruguayo. Sólido. Seguro. Líder la defensa.
Sebastián Saracho 6: muy prolijo en la salida con la pelota al pie. Gran pase a distancia a Zaracho en el gol auriazul.
Elías Verón 5,5: incansable ida y vuelta por la derecha, le faltó pesar más en las trepadas.
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Pol Fernández 5,5: de mayor a menor. Prolijo con la pelota y haciendo jugar a todos. Se cansó en el final.
Vicente Pizarro 7: el eje del juego y la tenencia de Central. Todo pasó por su zona de influencia. Lideró las asociaciones.
Alexis Soto 6: mejor hacia adelante que hacia atrás. Buenas proyecciones y algunos defectos en el retroceso.
Alan Rodríguez 8: atrevido, encarador, picante. Gran partido del volante ofensivo que marcó la diferencia con un golazo. Una opción para la Copa.
Julián Fernández 6: buen manejo, fue para adelante, le faltó mejor terminación.
Tomás Badaloni 4: las que tuvo no las aprovechó y quedó siempre a mitad de camino.
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Álvaro Güich 5,5: debutó en un partido chivo y cumplió como zaguero.
Emanuel Coronel 5: jugó de lateral volante y se metió en la pelea del trámite.
Lucas Ramos 5: Almirón lo mandó a la cancha para renovar energía y se acopló al trámite.
Luca Raffin -: Ingresó para dar más seguridad cuando empujó Barracas al final.
Valentino Felici -: Un día que nunca olvidará, el de su debut. Corrió cada pelota como la última.
Jorge Almirón 7: Almirón puso un equipo alternativo pero no tiró el partido a la basura. Al contrario, Central jugó con autoridad en una cancha compleja y ganó muy bien. Se lleva jugadores potenciados para lo que viene.