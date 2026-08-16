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El uno por uno de Central: Alan Rodríguez se llevó todos los flashes con un golazo

Los jugadores más destacados en Central ante Barracas fueron Alan Rodríguez, Axel Werner y Vicente Pizarro

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

16 de agosto 2026 · 23:24hs
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El once de Central

Sebastián Suárez Meccia

El once de Central, cuando el estadio de Barracas estaba en penumbras. 

En la noche de Buenos Aires, los jugadores más relevantes de Central ante Barracas fueron Alan Rodríguez, Axel Werner y Vicente Pizarro.

Los puntajes de Ovación

Alex Werner 7,5: gran actuación del arquero con plena seguridad y tapadas clave, en especial en el cierre del partido.

Juan Giménez 5: volvió a jugar después de un año y si bien cometió algunos errores dio todo y rechazó siempre con vehemencia.

Facundo Mallo 6,5: buen partido del uruguayo. Sólido. Seguro. Líder la defensa.

Sebastián Saracho 6: muy prolijo en la salida con la pelota al pie. Gran pase a distancia a Zaracho en el gol auriazul.

Elías Verón 5,5: incansable ida y vuelta por la derecha, le faltó pesar más en las trepadas.

>>Leer más: Centralito jugó un gran partido, le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Pol Fernández 5,5: de mayor a menor. Prolijo con la pelota y haciendo jugar a todos. Se cansó en el final.

Vicente Pizarro 7: el eje del juego y la tenencia de Central. Todo pasó por su zona de influencia. Lideró las asociaciones.

Alexis Soto 6: mejor hacia adelante que hacia atrás. Buenas proyecciones y algunos defectos en el retroceso.

Alan Rodríguez 8: atrevido, encarador, picante. Gran partido del volante ofensivo que marcó la diferencia con un golazo. Una opción para la Copa.

Julián Fernández 6: buen manejo, fue para adelante, le faltó mejor terminación.

Tomás Badaloni 4: las que tuvo no las aprovechó y quedó siempre a mitad de camino.

Leer más: Central pone el cuerpo en cancha de Barracas, pero la cabeza está puesta en el viaje a San Pablo

Ingresaron en el complemento en Central

Álvaro Güich 5,5: debutó en un partido chivo y cumplió como zaguero.

Emanuel Coronel 5: jugó de lateral volante y se metió en la pelea del trámite.

Lucas Ramos 5: Almirón lo mandó a la cancha para renovar energía y se acopló al trámite.

Luca Raffin -: Ingresó para dar más seguridad cuando empujó Barracas al final.

Valentino Felici -: Un día que nunca olvidará, el de su debut. Corrió cada pelota como la última.

El DT

Jorge Almirón 7: Almirón puso un equipo alternativo pero no tiró el partido a la basura. Al contrario, Central jugó con autoridad en una cancha compleja y ganó muy bien. Se lleva jugadores potenciados para lo que viene.

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