El uno por uno de Central: Alan Rodríguez se llevó todos los flashes con un golazo

Los jugadores más destacados en Central ante Barracas fueron Alan Rodríguez, Axel Werner y Vicente Pizarro

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El once de Central, cuando el estadio de Barracas estaba en penumbras.

En la noche de Buenos Aires, los jugadores más relevantes de Central ante Barracas fueron Alan Rodríguez, Axel Werner y Vicente Pizarro.

Alex Werner 7,5: gran actuación del arquero con plena seguridad y tapadas clave, en especial en el cierre del partido.

Juan Giménez 5: volvió a jugar después de un año y si bien cometió algunos errores dio todo y rechazó siempre con vehemencia.

Sebastián Saracho 6: muy prolijo en la salida con la pelota al pie. Gran pase a distancia a Zaracho en el gol auriazul.

Elías Verón 5,5: incansable ida y vuelta por la derecha, le faltó pesar más en las trepadas.

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Pol Fernández 5,5: de mayor a menor. Prolijo con la pelota y haciendo jugar a todos. Se cansó en el final.

Vicente Pizarro 7: el eje del juego y la tenencia de Central. Todo pasó por su zona de influencia. Lideró las asociaciones.

Alexis Soto 6: mejor hacia adelante que hacia atrás. Buenas proyecciones y algunos defectos en el retroceso.

Alan Rodríguez 8: atrevido, encarador, picante. Gran partido del volante ofensivo que marcó la diferencia con un golazo. Una opción para la Copa.

Julián Fernández 6: buen manejo, fue para adelante, le faltó mejor terminación.

Tomás Badaloni 4: las que tuvo no las aprovechó y quedó siempre a mitad de camino.

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Ingresaron en el complemento en Central

Álvaro Güich 5,5: debutó en un partido chivo y cumplió como zaguero.

Emanuel Coronel 5: jugó de lateral volante y se metió en la pelea del trámite.

Lucas Ramos 5: Almirón lo mandó a la cancha para renovar energía y se acopló al trámite.

Luca Raffin -: Ingresó para dar más seguridad cuando empujó Barracas al final.

Valentino Felici -: Un día que nunca olvidará, el de su debut. Corrió cada pelota como la última.

El DT

Jorge Almirón 7: Almirón puso un equipo alternativo pero no tiró el partido a la basura. Al contrario, Central jugó con autoridad en una cancha compleja y ganó muy bien. Se lleva jugadores potenciados para lo que viene.