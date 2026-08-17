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En Central hubo una apuesta redonda de Almirón: golazo de un jugador con presente y futuro

El volante ofensivo Alan Rodríguez anotó el tanto del triunfo frente a Barracas Central. Y le abre un gran chance de tener minutos por la Copa ante Corinthians

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

17 de agosto 2026 · 00:18hs
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Alan Rodríguez impacta con derecha tras un gran control con la zurda. Fue el gol de Central en el triunfo ante Barracas.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Alan Rodríguez impacta con derecha tras un gran control con la zurda. Fue el gol de Central en el triunfo ante Barracas.

Jorge Almirón se llevó muchísimas conclusiones positivas de la gran victoria de Central por 1 a 0 ante Barracas Central. Porque a pesar de haber puesto a un equipo alternativo, nadie se relajó y todos aprovecharon la chance de mostrar sus cualidades al DT, en especial el atrevido Alan Rodríguez.

Fue él mismo el que torció el trámite de un partido muy chivo con un golazo para poner en un cuadrito. Y eso claro que abre muchísimo el crédito para lo que se le viene al Canalla, especialmente en la Copa Libertadores.

Un gol casi maradoniano

Alan Rodríguez inventó un gol casi maradoniano. Sí, porque al minuto 39 armó un jugadón. Todo comenzó con la gran asistencia desde su campo de Sebastián Zaracho, otro de los refuerzos que llegaron en este receso y que también redondeó un gran partido ante el Guapo.

Alan, tras recibir el pase largo, primero se sacó de encima a un rival, luego mató la pelota con categoría y cuando estuvo frente al arquero no se nubló y ubicó la pelota a colocar junto al palo izquierdo de Marcelo Miño. Golazo y grito desaforado de todo Central, de un grupo de jugadores que viene relegado y que necesitaba tener un desahogo como este para adentro y para afuera.

Mucho más que el grito

Pero lo de Alan Rodríguez no fue sólo el gol, toda la noche pidió la pelota, se hizo cargo, gambeteó y remató otras veces al arco. Es un jugador que quiere ganarse la consideración del director técnico y lo demostró con creces.

>>Leer más: Centralito jugó un gran partido, le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Además el uruguayo es guapo porque se animó a encarar y a hacer firuletes efectivos, en un cancha donde suelen meterle garrote a los que se hacen los atrevidos con la pelota.

Zaracho tuvo un buen debut con la camiseta de Central. Estuvo seguro en la marca y fue correcto pelota al pie.

Zaracho tuvo un buen debut con la camiseta de Central. Estuvo seguro en la marca y fue correcto pelota al pie.

Pero otro que se destacó fue el debutante Sebastián Zaracho, que jugó de zaguero izquierdo en la línea de tres que dispuso Almirón. Buena salida con pelota por abajo, con ese gran pase a Zaracho en la previa del gol. Y además se hizo fuerte en la marca también.

También tuvo un gran partido el arquero Axel Werner, que al ser guardameta suplente tiene menos chances de mostrarse. Con atajadas impecables en el final para sostener el resultado, sobre todo la primera ante el excanalla Jonathan Candia, en un mano a mano tras asistencia perfecta de Maroni que pudo ser el 1 a 1. Trascartón, le detuvo un cabezazo con muy buena dirección pero escasa potencia.

Pero en general hubo un gran partido colectivo de los jugadores que dispuso Jorge Almirón. Y ahora el entrenador tiene más variantes para lo que viene.

El próximo escollo es el jueves por la Copa Libertadores ante Corinthians en Brasil, en un estadio de primer mundo. Hay más soldados aptos para ir por la heroica a San Pablo.

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Alan Rodríguez acaba de convertir un golazo y sale a festejarlo. Fue el tanto con el que Central se puso en ventaja.

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