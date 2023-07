Central: Russo no da señales del equipo que recibirá al ferroviario

La práctica sabatina no arrojó señales de cómo formará Central cuando deba recibir a Central Córdoba. Miguel Russo encabezará este domingo un nuevo entrenamiento en el country de Arroyo Seco y ahí seguramente pueda realizar un trabajo con pelota que le permita evaluar al grupo con el objetivo de ir determinando a los once apellidos que finalmente saldrán ante los santiagueños. Si bien es verdad que el DT cuenta con una base que a esta altura es inamovible, también es cierto que deberá resolver si mantendrá el 4-2-3-1 como plasmó en el empate sin goles ante Estudiantes o bien meterá mano para salir con dos puntas definidos.

Todavía no hay señales del posible equipo que el martes tratará de cortar la racha adversa de cuatro encuentros sin poder obtener la victoria. Por más que de 12 puntos posibles solo sumó tres unidades hay que resaltar que perdió una sola vez. Y eso, en etapas críticas, es saludable.

Mientras el equipo trata de conseguir objetivos a largo plazo , el entrenador espera tener listo entre este domingo y lunes la formación que saldrá a jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Como los once que empataron sin goles contra Estudiantes en el Gigante terminaron sin lesiones, al menos el club no informó lo contrario, todo indica que el entrenador podría repetir equipo.

Habrá que ver si Miguel Russo decide además ratificar el esquema compuesto por 4-2-3-1 o cambia al 4-4-2. En este caso, la lógica marca que Fabricio Oviedo dejará el medio para acompañar a Alejo Veliz arriba. A eso hay que sumarle que Lautaro Giaccone sigue desgarrado. También podría levantarle la sanción interna a Jhonatan Candia. No hay que descartar nada. Menos cuando la necesidad por volver a ganar, sobre todo en el Gigante, apremia.

¿Los once de Central? Podrían ser Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Francis Mac Allister; Fabricio Oviedo o Gino Infantino, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Veliz.

El ferroviario priorizará la defensa

El Ferroviario vendrá con muchos vagones atrás. Central Córdoba visitará el martes Arroyito. Como el equipo llega mejor parado que Central, ya que hace seis partidos que no pierde, Leo Madelón tiene pensado reforzar el fondo con cinco jugadores, poner cuatro volantes y presentar un solo punta. La táctica está definida, al igual que la estrategia pese a que lleva apenas poco más de un día de haberle ganado a Newell’s 2 a 0.

Luego del triunfo ante Newell's en el estadio Único Madre de Ciudades, Madelón desde este mismo sábado se puso a planificar el partido contra Central, que será el martes desde las 18.45 en Arroyito. Según pudo constatar Ovación, el ferroviario se plantará con 5-4-1, donde sobresaldrá la posición de Ciro Rius. El ex canalla se parará en el lateral derecho cuando haya que defender y luego subirá al medio si el desafío lo amerita. Otro dato es que el DT duda entre Canto o Gómez, mientras arriba solo tendrá a Lucas Gamba.

No obstante, el DT considera que la presión por obtener un triunfo será del conjunto de Miguel Russo debido a que hace cuatro partidos que no gana. Por lo tanto, el probable once sería: Matías Mansilla; Ciro Rius, Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gonzalo Goñi y Gustavo Canto o José Gómez; Brian Farioli, Leandro Maciel, Mauro Pittón y Lucas Besozzi; Lucas Gamba.