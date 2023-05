Central: Russo deberá resolver cómo suplir a Veliz y al sistema

El DT se quedará tras el partido con Platense sin el goleador. Además tendrá que optar no solo por un sucesor sino además que tendrá que modificar el engranaje táctico

La citación de Alejo Veliz al seleccionado Sub-20 argentino que disputará el Mundial en nuestro país le generó un dolor de cabeza a Miguel Russo. Central no solo perderá a su actual goleador en la Liga Profesional. También a un pilar clave en el sistema ofensivo a nivel colectivo. El entrenador encontró en el juvenil no solo gritos sagrados (lleva anotado cinco conquistas). También a un defensor en el juego aéreo como además a un buen ladero para los volantes a la hora de descargar hacia las bandas cuando el pelotón avanza a paso redoblado. Mañana ante Platense será la última función del 9 canalla antes de sumarse a los entrenamientos albicelestes. Luego, el técnico tendrá la ardua y veloz misión de saber reemplazarlo en pos de que el equipo no se resienta mucho de tres cuartos hacia arriba. Eso sí, ante esta baja se verá obligado a meter manos en el andamiaje táctico como consecuencia de la principal variable que tiene a disposición: Luca Martínez Dupuy , quien cuenta con características muy diferentes al actual artillero de la casa.

Central cuenta con un jugador como Alejo Veliz que no solo aporta goles sino además cuaja muy bien en el sistema táctico que pregona Miguel Russo. El atacante le brinda un plus al equipo, sea en materia defensiva como ofensiva. Su producción viene en ascenso.

No solo por los cinco goles que lleva hasta la fecha. El punta facturó contra Arsenal, Huracán, Gimnasia (2) y Boca. También se erigió en un jugador determinante a la hora de amalgamarse junto a los volantes Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, esencialmente.

Si bien Argentina no había logrado la clasificación al Mundial Sub-20 que se iba a desarrollar en Indonesia, lo cierto es que al modificarse la sede porque los asiáticos fueron dados de baja debido a conflictos geopolíticos (se negaban a la presencia de la selección de Israel), nuestro país se movió rápido y obtuvo la organización. Para algunos de los equipos del fútbol nacional este cambio les generó un serio problema sin solución a la vista porque se quedarán sin sus máximas figuras juveniles.

Y Central no es la excepción. Todo lo contrario. Perderá a su goleador durante varias fechas. Si bien este domingo estará desde el vamos contra Platense, lo concreto es que Russo ya sabe que luego tendrá que meditar cómo hará para meter mano y no resentir tanto la estructura. Porque ya sabe que no tendrá a su 9 favorito por tres partidos como mínimo y 5 como máximo en la liga y tal vez uno más de Copa Argentina.

De hecho, como el torneo mundialista será del 20 de mayo al 11 de junio, el entrenador canalla lo tachó seguro de los encuentros ante Vélez (el lunes 15), Defensa y Justicia (viernes 19) y Central Norte de Salta, encuentro que está agendado pero no confirmado para jugarse el miércoles 24 en San Nicolás, por Copa Argentina. Pero si el Sub-20 sigue en carrera, Veliz tampoco actuará ante Banfield (el lunes 29), Instituto y Barracas Central.

En consecuencia, Miguel Russo y sus ayudantes tendrán una ardua tarea por resolver. El quid de la cuestión será saber cómo suplirá al artillero del equipo y principal jugador a vender en el próximo mercado de pases, ya que Central tendrá que desprenderse de un jugador sí o sí para empezar a inclinar la balanza financiera.

A priori, quien asoma para reemplazarlo es otro producto genuino de la casa como Luca Martínez Dupuy. También está a mano Octavio Bianchi, pero el DT ya no le da tanta cabida a la hora de los cambios. Por lo tanto, será el juvenil quien tendrá que amoldarse rápido al equipo y a un sistema que con Veliz marcha de una manera y con el “mexicano” será totalmente opuesta porque tiene otras características naturales al actual goleador auriazul.

Está claro que se le viene un lindo desafío a Russo. No solo porque su equipo está obligado frente a Platense a archivar la racha adversa que lo envuelve, ya que hace tres presentaciones que no gana. Sino también porque le tocará cubrir un puesto que hoy en día es muy sensible y clave en su estructura.