Central: Ruben y Benítez están con un pie afuera

Central arrancó la semana de trabajo con el pie izquierdo. Marco Ruben , Marcelo Benítez y Milton Caraglio aparecieron en el entrenamiento vespertino sembrando dudas de cara al partido de este viernes ante Aldosivi. El delantero tiene la pierna derecha con un importante hematoma en la zona de la tibia y tobillo . Mientras que el volante padece una fuerte dolencia en la rodilla derecha. Incluso no se descarta que haya padecido un esguince. En tanto, otro que tiene molestias en la rodilla derecha es Milton Caraglio. Por su parte, Walter Montoya, Emiliano Vecchio y Michael Covea fueron los únicos que hicieron doble turno en el country de Arroyo Seco. Salvo el Chaqueño, los dos volantes creativos no tienen garantizada la participación contra el tiburón porque el cuerpo técnico prioriza el aspecto físico ante todo.

La lógica marca que tiene grandes chances de perderse esta cita. Lo positivo es que restan un par de días de trabajo para saber si podrá evolucionar favorablemente del fuerte impacto que sufrió ante el sabalero el viernes pasado en el Gigante. Por las dudas, Lucas Gamba tiene los botines listos para volver a ser titular.

Otro que puso en alerta al cuerpo técnico es Marcelo Benítez. El volante, quien con la llegada de Somoza se ganó la titularidad, no pudo hacer ningún trabajo de campo porque su rodilla derecha se lo impidió. Según certificó Ovación, el jugador se dobló la pierna en una acción del partido ante el rojinegro. ¿Habrá sido por el estado del campo del Gigante? Lo concreto es que desde Central le informaron a este medio en off que “no habría que descartar que haya sufrido un leve esguince”.

Por su parte, Milton Caraglio sigue intentando dejar atrás los dolores que lo persigue en la rodilla derecha tras la operación. El Gordo, pese a que no es titular, también entró en el radar de la duda para el partido con el elenco marplatense.

A su vez, Walter Montoya, Emiliano Vecchio y Michael Covea fueron los únicos que cumplieron doble turno. El Chaqueño seguirá siendo titular, pero resta saber si el 10 y capitán de equipo estará en la consideración de Somoza para jugar con el tiburón. Es que el entrenador quiere que el enganche termine de realizar el plan físico que le ordenó la semana pasada para tenerlo a tono y exigirlo a fondo de cara al tramo final de la competencia.