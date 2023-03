Central: reunión con organismos de Seguridad para ordenar el ingreso al Gigante

Los cambios que se establecieron para este partido son los siguientes: el ingreso por puerta 10 (Cordiviola) será únicamente para plateístas y personas con discapacidad; el ingreso a la popular norte por puerta 1 y 1B será ahora por Juan B Justo y ya no habrá ingreso por Cordiviola; el ingreso por puerta 2 será únicamente por Drago; los ingresos por puerta 3 y 4 continuarán siendo por Fernández, mientras que a la puerta 5 se seguirá entrando por avenida Avellaneda .

Además de estas modificaciones se estableció que habrá un mayor control de parte de los responsables de la seguridad, por lo que la recomendación para los socios es ir con la mayor antelación posible al estadio, algo que no será sencillo teniendo en cuenta que el partido es a las 19, en un día laborable.

En representación de Central estuvieron el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta primera Carolina Cristinziano y el vocal Román Didoménica, que es el responsable de las instalaciones del estadio y a ellos se le sumaron el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, y el secretario de Seguridad del Ministerio, Marcos Romero.

Desde que comenzó el torneo en Central hubo inconvenientes en todos los partidos que el canalla jugó de local con el ingreso de los hinchas, especialmente en algunas puertas. La puerta 2 siempre fue la más conflictiva, donde en un determinado momento un grupo importante de hinchas se agolparon e ingresaron por la fuerza, sin que los empleados de Utedyc pudieran impedirlo

Belloso.jpg El pasado 14 de marzo Belloso dio una conferencia de prensa en la que les pidió disculpas a los socios de Central. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo ocurrido en el último partido en el Gigante, contra Unión, fue de tal magnitud que hubo muchas quejas de socios (muchos de ellos decidieron no entrar a ver el partido), que veían cómo cientos de simpatizantes ingresaban al estadio si su entrada correspondiente. De hecho, un par de días después de ese partido Belloso dio una conferencia de prensa en la que pidió disculpas a los socios y se comprometió a realizar el máximo esfuerzo posible para terminar con estos hechos desagradables. El Pejerrey le apuntó directamente a aquellas personas que con la anterior comisión directiva recibía protocolos y ahora no. De hecho una de sus frases en una conferencia de prensa fue: “Hay hinchas que están traicionando a Central. Sería muy fácil solucionar esto, entregando entre cuatro y cinco mil protocolos más, pero no lo voy a hacer, voy a seguir defendiendo a Central”.

Con esta reunión y las nuevas medidas preventivas que se tomaron esperan hallar una solución a un tema que preocupa tanto desde el club como desde los organismos de seguridad.