Rosario, un horno en pleno otoño: 40° de térmica y una semana de calor sofocante
La ciudad arrancó la semana con temperaturas extremas y alta humedad. El alivio recién llegaría hacia el fin de semana, con tormentas fuertes y ráfagas intensas.
29 de marzo 2026·18:19hs
La primera semana de otoño sorprendió con temperaturas veraniegas. Este domingo, la máxima se registró a las 16 horas con 34,3 grados en Rosario, pero la sensación térmica llegó a los 40,9 grados. Además, se prevé una semana calurosa marcada por la inestabilidad.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la máxima será de 33º y la mínima de 22º. A la tarde, cuando el termómetro alcance su máximo, se prevén algunos chaparrones.
El martes habría poca nubosidad, con una máxima de 33º y mínima de 23º. Por su parte, el miércoles podría estar más nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 21º.
La temperatura se mantendría intacta el jueves pero la jornada estaría marcada por las lluvias: tormentas a la mañana y chaparrones a la tarde noche. Después del vendaval, el termómetro podría alcanzar los 31º y bajar hasta los 21º.
Recién el sábado aflojaría el calor. "El fin de semana se espera que las condiciones cambien de manera rotunda con tormentas de mayor intensidad, ráfagas intensas y hasta posibilidad de granizo por sectores. La llegada del frente frío sería inminente. Entre sábado y domingo las máximas no pasarán de 22 a 24 grados", destacó la observadora meteorológica Vanessa Balchunas en diálogo con La Capital.
Fenómeno típico de fin de verano
"Estamos frente a una situación que se da a fines del verano y principios de otoño. Desde el viernes, la temperatura comenzó a subir, dejándonos tormentas de mucha intensidad. Hay un frente cálido instalado en nuestra zona y también es responsable del aumento de temperatura. Esta situación dura entre cuatro a siete días. Mucha paciencia, estamos en la mitad de este proceso", enfatiza Balchunas.
De esta manera, Balchunas asegura que el lunes, martes y miércoles serán los peores días: altas temperaturas y una posibilidad de viento norte que aporte más calor durante el día.
Durante el jueves y viernes Balchunas asegura que empezará, muy lentamente, el descenso de las máximas y mínimas junto a un un leve asomo de aire fresco que querrá ingresar a la región, proporcionando un breve respiro al calor. Pero el verdadero cambio se registrará el fin de semana de Pascua.
Noticias relacionadas
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef
La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario