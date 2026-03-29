Rosario, un horno en pleno otoño: 40° de térmica y una semana de calor sofocante

La ciudad arrancó la semana con temperaturas extremas y alta humedad. El alivio recién llegaría hacia el fin de semana, con tormentas fuertes y ráfagas intensas.

La primera semana de otoño sorprendió con temperaturas veraniegas. Este domingo, la máxima se registró a las 16 horas con 34,3 grados en Rosario , pero la sensación térmica llegó a los 40,9 grados. Además, se prevé una semana calurosa marcada por la inestabilidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la máxima será de 33º y la mínima de 22º. A la tarde, cuando el termómetro alcance su máximo, se prevén algunos chaparrones.

El martes habría poca nubosidad, con una máxima de 33º y mínima de 23º. Por su parte, el miércoles podría estar más nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 21º.

La temperatura se mantendría intacta el jueves pero la jornada estaría marcada por las lluvias: tormentas a la mañana y chaparrones a la tarde noche. Después del vendaval, el termómetro podría alcanzar los 31º y bajar hasta los 21º.

Recién el sábado aflojaría el calor. "El fin de semana se espera que las condiciones cambien de manera rotunda con tormentas de mayor intensidad, ráfagas intensas y hasta posibilidad de granizo por sectores. La llegada del frente frío sería inminente. Entre sábado y domingo las máximas no pasarán de 22 a 24 grados", destacó la observadora meteorológica Vanessa Balchunas en diálogo con La Capital.

tiemporos

Fenómeno típico de fin de verano

"Estamos frente a una situación que se da a fines del verano y principios de otoño. Desde el viernes, la temperatura comenzó a subir, dejándonos tormentas de mucha intensidad. Hay un frente cálido instalado en nuestra zona y también es responsable del aumento de temperatura. Esta situación dura entre cuatro a siete días. Mucha paciencia, estamos en la mitad de este proceso", enfatiza Balchunas.

De esta manera, Balchunas asegura que el lunes, martes y miércoles serán los peores días: altas temperaturas y una posibilidad de viento norte que aporte más calor durante el día.

Durante el jueves y viernes Balchunas asegura que empezará, muy lentamente, el descenso de las máximas y mínimas junto a un un leve asomo de aire fresco que querrá ingresar a la región, proporcionando un breve respiro al calor. Pero el verdadero cambio se registrará el fin de semana de Pascua.